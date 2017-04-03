Erzurum'daki FETÖ Davasında 15 Sanığa Hapis
Erzurum'da, finansman desteği sağladıkları FETÖ/PDY'nin propagandasını ve dini inançları kullanarak “terör örgütü üyesi olmak”la dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen aralarında örgütün "il abisi" Serkan Çevik, "Erzurum kasası" Ünal Üneş ile eski Bank Asya Erzurum Şube Müdürü Hasan Yurtoğlu'nun da yer aldığı 17 sanıktan 15'i hapisle cezalandırıldı.
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Serkan Çevik, Selçuk Özdemir, Uğur Oral, Hasan Yurtoğlu, Erdoğan Yalçın, Ünal Şahin, Ufuk Terzi, Hasan Özdemir ve Servet Arı ile tutuksuz sanıklardan Sacit Çalık, Ahmet Çalık, Mehmet İspirli ve Alpaslan Ekici ile sanık avukatları hazır bulundu.
Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Ali Haydar Karabacak da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan Şakir Çoban ve Ünal Üneş ile Şamil Bakı Çalık ise duruşmaya katılmadı.
Hakkında "il abisi" iddiası bulunan Çevik, savunmasında, "İl imamı olsam işe başladıktan sonra 1,5 yıl içinde imam olup 2 yıl sonra nasıl işsiz kalırım? Birileri etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için beni yaktılar. İddia edenler geldiler iddia ettiler, gittiler. İddia edenler yerine iddia edilenler ispat sunuyor." ifadesini kullandı.
Sanık Terzi, FETÖ'ye ait olduğu iddia edilen dershane, Bank Asya ve Kimse Yok mu Derneği gibi kurum ve kuruluşlar hakkında alınan bir karar olmadığını belirterek, "Bu kurum ve kuruluşlar darbe girişimine kadar devletin izninde ve bilgisinde çalışan yerlerdir. Terör örgütüyle bağlantılı olsaydı zamanında neden kapatılmadı? Sosyal paylaşımlarımız anayasada belirtilen haklar doğrultusunda düşünce, ifade ve haberleşme özgürlüğü kapsamındadır. Herhangi bir suç teşkil etmesi mümkün değildir. ByLock programını hiçbir şekilde kullanmadım. Bu konuda gelen raporlar yanlış olabilir. Nitekim hakkımda yurt dışı çıkış bilgilerinin yanlış olması gibi ByLock raporu da yanlış olabilir." diye konuştu.
"SİLAHLI ÖRGÜT KURAN VEYA YÖNETEN KİŞİ" SUÇUNDAN 21 YIL HAPİS
Sanık Şahin, 2013 yılına kadar durumu iyi olan, sosyal aktivitelere çokça katılan ve çağrıldığı her yere giden biri olduğunu bildirdi.
Terör örgütüyle bağlantısı olmadığını ileri süren Şahin, "Siyasi kesimden ileri gelen kişilerin terör örgütüne üyelikten yargılanmaları gerekmektedir. Çünkü ben onlar üzerinden hizmet harekatı olan harekatın köprülüğünü yapıyordum. İddianamede belirtilen gezilerden yaklaşık 10 tanesini devlet büyükleriyle yaptım. Beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkeme başkanının açık yargılamanın bitirileceğini söylemesi üzerine sanıklar son sözleri olarak beraat talebinde bulundu.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "il abisi" Serkan Çevik'i "silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi" suçundan 21 yıl, "Erzurum kasası" eski Bank Asya Erzurum Şube Müdürü Hasan Yurtoğlu'nu ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapse mahkum etti.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan diğer sanıklardan Ünal Şahin, Şamil Bakı Çalık, Erdoğan Yalçın, Hasan Özdemir 12 yıl, Ali Haydar Karabacak, Servet Arı, Ufuk Terzi, Mehmet İspirli, Sacit Çalık, Alparslan Ekici ve Ahmet Çalık aynı suçtan 6 yıl 3 ay ve Selçuk Özdemir ise 5 yıl hapse mahkum edildi.
İDDİANAMEDEN
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklardan "FETÖ'nün il abisi" Serkan Çevik, eski Bank Asya Erzurum Şube Müdürü Hasan Yurtoğlu, Selçuk Özdemir, Uğur Oral, Erdoğan Yalçın ve Ünal Şahin ile tutuksuz sanıklar Sacit Çalık, Ahmet Çalık, Servet Arı, Mehmet İspirli, Alpaslan Ekici ve Şamil Baki Çalık, Ufuk Terzi, Hasan Özdemir, haklarında yakalama kararı bulunan Şakir Çoban ve örgütün "Erzurum kasası" olduğu öne sürülen Ünal Üneş ile başka suçtan tutuklu Ali Haydar Karabacak'ın FETÖ/PDY'ye yardım ve yataklığın yanı sıra örgüt propagandası yaptıkları anlatılıyordu.
İddianamede, sanıkların Erzurum Büyükşehir Belediyesi Toptancı Meyve ve Sebze Hali'nde, Kur'an kurslarına yardım bahanesiyle haldeki esnaftan ücretsiz meyve ve sebze aldıkları ancak bunları parayla satın alıyormuş gibi gösterdikleri, insanların dini inanç ve duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptıkları aktarılıyordu.
Sanıklardan Şakir Çoban ve Hasan Özdemir'in FETÖ'ye yardım ve yataklık yaptığı ve finansman sağladığı, o dönem Bank Asya Erzurum Şube Müdürü Hasan Yurtoğlu'nun banka personelinin zorla sohbetlere katılmasını sağladığı, personelin sohbete gitmemesinden dolayı dışarıdan birini bankaya getirerek çalışanlara sohbet verdirdiği ifade edilen iddianamede, örgütün "il abisi" olarak bilinen Serkan Çevik'i bankaya geldiğinde olağanüstü bir şekilde karşıladığı, cemaatin "Erzurum kasası" olarak bilenen Ünal Üneş'in bankada sürekli hesap hareketlerinin olduğu belirtiliyordu.
İddianamede, kentte, değişik alanlarda şirket faaliyeti gösteren ve esnaflık yapan diğer sanıklar Mehmet İspirli, Uğur Oral, Şakir Çoban, Ahmet Çalık, Şamil Baki Çalık, Sacit Çalık, Servet Arı, Ufuk Terzi, Erdoğan Yalçın'ın ise "17-25 Aralık" sonrası örgütün denetiminde bulunan ve mali sıkıntıya düşen Bank Asya Katılım Bankası'nın sermayesini yükselmek ve güçlü bir banka izlenimini vermek amacıyla bu bankaya yüklü miktarlarda para yatırdıklarına yer veriliyordu.
AA
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