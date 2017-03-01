Erzincan’a 3 Bin Kişilik Cezaevi İnşa Edilecek

Erzincan’a 3 bin mahkûm kapasiteli, biri L Tipi olmak üzere 3 adet yüksek güvenlikli kapalı cezaevi ile bir adet açık cezaevi inşa edileceği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre Adalet Bakanlığı, 674 sayılı KHK ile cezaevi yapımlarına ilişkin getirilen yeni düzenlemeler kapsamında 3 bin mahkûm kapasiteli, biri L Tipi olmak üzere 3 adet yüksek güvenlikli kapalı cezaevi ile bir adet açık cezaevi inşa edecek.

Erzincan Organize Sanayi bölgesinde inşa edilecek cezaevi için “yatırım programında bulunma” ve “ödenek” şartı aranmayacak.

Adalet Bakanlığı’nın Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün son çizilen projesine göre inşaatı yapılacak yüksek güvenlikli kapalı cezaevlerinin 2-3 kişilik oda sistemi şeklinde tasarlandığı belirtildi. Bölgeye inşa edilecek bin 500 kişilik açık cezaevi ile birlikte toplam 3 bin mahkûmun cezaevlerinde tutulacağı ifade edildi.