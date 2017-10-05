Ertuğrul Dizisindeki “Allahu Ekber” Odatv Yazarını Rahatsız Etmiş

Ahmet Yıldız, Odatv’de yayınlanan “Bakülüler Ertuğrul dizisini izlemekten niçin vazgeçti” yazısında bilindik Kemalist-Sol dinsizliğinin en ufak islami söyleme karşı hazımsızlığını, bir kişinin Azerbaycan’da kendisine söylemiş olduğu “artık Ertuğrul dizisini seyretmiyorum” sözünün altına imza atarak bir kez daha ortaya koymuş. Beyefendiler Ertuğrul dizisinin senaryosunu eleştirebilir, beğenmeyebilirler. Ama tek dertleri dizide kullanılan İslami temalar.

Ahmet Yıldız’ın yazısındaki ilgili bölüm:

“Fuarda kitap imzaladığım bir küçüğün adı Ertuğrul’du.

Annesine, “Ertuğrul dizisini mi izliyorsunuz yoksa” diye şaka yaptım.

Anne, derdini anlatacak birini gördüğüne sevinmiş halde: “Maalesef ilk bölümlerini hepimiz çok seviyor merakla ekran başına geçiyorduk. Ama İbni Arabi denen gerçek dışı birisinin merkeze oturtulması, Ertuğrul ve arkadaşlarının Türklerde hiçbir zaman olmamış IŞİDvari, ‘Allahü Ekber! Allahü Ekber!’ çığlıkları bizi çok rahatsız etti. Çocuklarımıza da izletmek istemedik; izlemiyoruz...”

Aynı durumun Türkiye’de bizi de rahatsız ettiğini söyledim.

Benden, yeni sezon hazırlıklarındaki dizi yazarlarına duyurmak düşüyor!”