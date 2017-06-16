Ermenistan ile Azerbaycan Arasında Çatışma!
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker hayatını kaybetti.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Sultan Şahveledov isimli askerin “Ermenistan ordusunun provokasyonunu önlerken” hayatını kaybettiği bildirildi.
AA’da yer alan habere göre, Bakanlık yetkilileri, hayatını kaybeden askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.
Etiketler : ermenistan, azerbaycan
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