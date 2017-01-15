Ermenistan-Azerbaycan Cephe Hattında Çatışma!
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker hayatını kaybetti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, cephe hattında Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan Fikret Beşirov isimli bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
AA’da yer alan habere göre, Bakanlık yetkilileri hayatını kaybeden askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunurken, Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Beşirov’a 3. dereceli “Askerî Hizmet Madalyası” verilmesine karar verdi.
Etiketler: ermenistan, azerbaycan, fikret beşirov
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