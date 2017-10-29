Erken Cumhuriyet’in Organik Aydınları!

Sinan Ön’ün yazısı:

Cumhuriyetin ilanı modernleşme tarihinin en önemli merhalesi. Birilerinin Devrim olarak nitelendirdiği bu kırılma, bizi Doğu’ya ve geçmişe bağlayan her ne varsa onlardan koparma, Batılı ve Millî değerlerle toplumu yeniden kurgulama hareketidir. Tepeden inme uygulanan radikal kararların meşrulaştırılması için dönemin ‘aydın’ları oldukça yoğun mesai harcarlar.

Öncelikle neden geri kaldığımıza yoğunlaşılır. ‘Geri kalış sendromu’ diyebileceğimiz bir acelecilikle modernleşme sürecinde, ‘nasıl Batılı olacağımıza’ cevaplar aranır. Dönemin fikir sahiplerinde anlayış ne olursa olsun değişmeyen şey; Kurtuluş Savaşı ve Devrimin, zilletten haysiyete bir geri dönüş, ‘dirilme’ olarak görülmesidir. Farklı düşünmek cesaret işidir!

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