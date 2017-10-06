TRT 1 Ana Haber spikeri Erhan Çelik TRT'den ayrıldı. TRT 1 Ana Haber'de veda ettiğini açıklayan Çelik, "Başta Genel Müdür İbrahim Eren olmak üzere TRT camiasına teşekkür ediyorum. Buna bir kan değişimi olarak da bakabilirsiniz. Hayırlısı olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Erhan Çelik aldığı maaş ve özel hayatı ile tartışmaların odağında yer almıştı.