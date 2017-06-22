‘Ergenekon’da Toptan Beraat Darbelerin Üzerini Kapatır’

Ergenekon davası, Yargıtay’ın bozma kararanın ardından dün yeniden başladı. 22 ayrı davanın birleştiği Ergenekon çatı davasının ilk duruşmasında savcılık, Danıştay saldırısı, İrtica Eylem Planı ve İnternet Andıcı’ndan oluşan üç dosyasının ayrılmasını diğer 19 dosyanın sanıklarının beraatini talep etti. Avukat Cavit Tatlı “Ergenekon davasının sanıkları beraat ederse, bir dönem darbelerinin üzeri kapanacak” dedi.

DOSYALAR AYRILDI

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, sanıklar yargılamayı yapan yargıçların FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasını istedi. İlk yargılamada beraat eden 21 sanık dosyasının ayrılmasına, ölen 11 sanık hakkında düşme kararı verilmesini isteyen savcı da, aralarında Yalçın Küçük’ün de bulunduğu 113 sanık hakkında “Ergenekon terör örgütünün kesin deliller ile kanıtlanmadığı, bu nedenle olmayan bir örgütünün yöneticisi ve üyesi olmayacağından bu suçların işlenmesinin söz konusu olamadığı” gerekçesiyle beraat kararı verilmesini talep etti. Savcı, hükümete karşı suç işlenmediği için Bedrettin Dalan’ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın beraatini istedi. Ergenekon’la bağlantısı olmayan Danıştay saldırısı dosyasının Ankara’ya gönderilmesi ve Alparslan Aslan’ın tutukluluğunun devamı istendi. Savcı, İlker Başbuğ ile Dursun Çiçek’in de arasında olduğu 19 sanık hakkındaki dosyanın da ayrılmasını ve yargılamanın Yüce Divan’da yapılmasını talep etti.

Darbeciler aklanmamalı

Ergenekon’da ‘Toptan beraat’ kararı alınmaması gerektiğini savunan Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, şunları söyledi: FETÖ’cü darbeciler temizlenirken diğer darbeciler aklanmamalı. Ergenekon davaları, bal gibi de içerisinde darbe yapmak isteyen yuva ve odakların bulunduğu kişilerin de yer aldığı davalardı. Tüm Ergenekon sanıklarını beraat ettirirsek, darbecilerin yargılanmasına dair bir dönemin üzerin kapanmış olur.

Kaynak: Star