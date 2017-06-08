Erdoğan'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Rabia' Cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Emniyet ve Jandarma mensuplarıyla iftar yemeğinde buluştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Katar krizinin ardından Rabia işaretini "terör örgütü sembolü" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye'de muhalefet partisinin başındaki zat, benim bu işaretimi (Rabia işareti) çok kıskanmış, herhalde çok da hoşuna gitmiş. 'Bir terör örgütünün işaretini kullanan' diyor. İçini söyle içini. Bu işaretin içeriğinde ne var. Bu işaretin içinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Acaba beyefendi, sen bu ülkede tek millet değil de, çok millet mi istiyorsun, ondan mı rahatsız oldun?

Hakkari'de bir tek Türk Bayrağı dalgalandıramadın. Tek bir devlet diyoruz. Eğer senin başka bir devlet düşüncen varsa buyur git."