Erdoğan'ın Ziyareti Öncesi 3 Türkiyeli Yetkili ABD'ye Gitti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan ABD'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15-17 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyareti öncesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve MİT Müsteşarı Fidan, Esenboğa Havalimanı'ndan özel uçakla saat 09.40'ta Washington'a hareket etti. Orgeneral Akar, Kalın ve Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ABD'li yetkililerle temaslarda bulunacağı, ön çalışma yapacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı ilk yüz yüze görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor. Ziyaret çerçevesinde yapılacak üst düzey görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Fetullah Gülen'in iadesi, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler ve terörle mücadeleye ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.