Erdoğan’ın Sözleri Şebbihaları Heyecanlandırdı!

HAKSÖZ HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Erzurum’da AK Parti İl Danışma Meclisinde konuştu. Çeşitli konulara değinen Erdoğan konuşmasında ağırlıklı olarak Irak Kürdistanı’nda yapılan referandumun bölgede meydana getirdiği tehlike ve tehditler üzerinde durdu. Barzani’nin attığı adımla yalnız kalmaya mahkum olduğunu vurgulayan Erdoğan bölge ülkelerinin tepkileri sadedinde sarf ettiği ifadeler ise dikkatlerden kaçmadı.

“…Kuzey Irak'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor. Tam tersine birileri tarafından keyifle deşilecek, sürekli kanayan bir yara açılıyor. Bu gerçeği görmezden gelmek ne bize ne Irak'taki Kürt kardeşlerimize ne de diğer kesimlere hiçbir şey kazandırmaz.

Şu anda biz komşu ülkeler, İran, merkezi yönetim ve Suriye tarafı olmak üzere hepsiyle irtibat halinde buradaki olumsuz gelişmelere hazırız…”

Erdoğan’ın merkezi yönetim derken Irak’ı kast ettiği açık. Suriye tarafı ifadesiyle ise Suriye’nin asıl sahibi konumundaki Rusya ile sürdürülen görüşmeleri kast ettiği muhtemel. Bununla birlikte referandum kararına karşı ortak hareket bağlamında Suriye’nin isminin de zikredilmesinin kimi çevrelerce Esed yönetimiyle irtibat olarak algılanması çok şaşırtıcı olmadı.

Baasçı-Esedçi çizginin en net savunuculuğunu yapan Perinçek’in Aydınlık’ının ise Erdoğan’ın sözlerinden en çok heyecanlanan kesim olduğu tartışmasızdı. Aydınlık bugünkü manşetinde konuyu bir müjde olarak sunmayı tercih etti ve Esed yönetimiyle Türkiye’nin yeniden irtibatına duyduğu özlemi bir kere daha dillendirmiş oldu.

Sanırız konu üzerinde daha fazla spekülasyonların önüne geçilmesi için bu aşamada Erdoğan’ın konuşmasında kullandığı Suriye ifadesiyle tam olarak ne kast ettiğini açıklaması yerinde olacaktır.