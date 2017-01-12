Erdoğan'ın Eski Koruma Müdürü Tutuklandı
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde koruma müdürlüğünü yapan eski Emniyet Müdürü Maksut Karal tutuklandı. Karal, FETÖ'den tutuklanmadan önce Antalya'da bulunan altın rengine boyanmış külçelerle ilgili olarak gözaltına alınmıştı.
Kemer İlçesi Göynük Mahallesi Göynük Kanyonu içerisindeki dağlık alanda geçen aralık ayında kaçak kazı yapıldığı ve 20 ton külçe altın bulunduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek araştırma başlattı. İnceleme sonunda girişi kapatılan bir mağarada altın rengine boyanmış 369 alçı külçe bulundu. Olayla ilgili 28 Aralık'ta 4 kişi gözaltına alındı.
Adliyeden serbest bırakılan şüphelilerden emekli emniyet müdürü Maksut Karal'ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yeniden gözaltına alınan Maksut Karal, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt adına faaliyetlerde bulunmak' suçlamalarından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Maksut Karal, tutuklandı.
RESEN EMEKLİ EDİLMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde koruma müdürü olarak görev yapan 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Maksut Karal, 29 Ekim'de 2016'da çıkarılan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile resen emekli edilmişti.
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- CHP’li, AK Parti’li Vekilin Ayağını Isırırsa Haber Olur mu?
- Tente; Reklamda CHP’nin, Yıkıldığında Caminin!
- Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü
- Mehmet Ali Tekin’e Tahliye Yolu
- CHP'liler 5. Madde Oylamasına Katılmıyor
- Filistin Direnişi Haklı ve Meşrudur
- Ahmet Davutoğlu, Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun Sorularını Cevapladı
- CHP TBMM'de Kürsüyü İşgal Etti, Kavga Çıktı
- Memur ve Sözleşmelilerin Yemek Ücretleri Belirlendi
- Anayasa Değişiklik Teklifinin 4. Maddesi de Kabul Edildi
- Anayasa Değişiklik Teklifinin 5. Maddesi 343 Oyla Kabul Edildi
- Şeyh Raid Salah Serbest Bırakılıyor
- CHP’li, AK Parti’li Vekilin Ayağını Isırırsa Haber Olur mu?
- Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü
- ABD'de “İhvan Terör Listesine Alınsın” Tasarısı
- Mehmet Ali Tekin’e Tahliye Yolu
- Anayasa Değişiklik Teklifinin 5. Maddesi 343 Oyla Kabul Edildi
- Tente; Reklamda CHP’nin, Yıkıldığında Caminin!
- “PYD/YPG ile İşbirliği Yapmak Yılanla Çuvala Girmektir”
- Batman Özgür-Der'den Suriye'ye Battaniye Yardımı
- İstanbul'un Yeni Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz
- Obama Kendisini Birçok Alanda “Başarılı” Görüyor!
- ABD Uçakları Bugün de Şam’ın Fethi Cephesi’ni Hedef Aldı: 12 Şehid
- Pragmatist, Ilımlı, Reformist, Zengin: Rafsancani
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim