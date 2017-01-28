Erdoğan'ın Doğu Afrika Ziyaretinde 19 Anlaşma İmzalandı

»Ana Sayfa»Ekonomi
28.01.2017 13:54
Erdoğan'ın Doğu Afrika Ziyaretinde 19 Anlaşma İmzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tanzanya, Doğu Afrika ziyareti kapsamında, Türkiye ile bu ülkeler arasında ekonomi, diploması, sosyal projeler gibi farklı alanlarda 19 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Madagaskar ve Mozambik'e yaptığı ziyaret, Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyinde bir ilk olması nedeniyle tarihi bir önem taşıdı.

Erdoğan'ın ilk durağı olan Tanzanya ile Türkiye arasında eğitim, sağlık, enerji, savunma, diplomasi, ulaştırma, turizm gibi alanlarda 9 farklı anlaşma, protokol, mutabakat muhtırası ve zaptı imzalandı.

Türkiye'nin Afrika'ya uzanan dost eli Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Darüsselam Ofisi açılışını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan gerçekleştirdi. Emine Erdoğan, TİKA tarafından restore edilen Tanzanya Ulusal Müzesi'ni de ziyaret ederek, iki ülke arasındaki sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tanzanya temaslarının ardından Doğu Afrika turunun ikinci durağı Mozambik ile Türkiye arasında 6 anlaşma, protokol, mutabakat muhtırası ve zaptı imzalandı.

DEİK, TPSF İLE ANLAŞMA İMZALADI

Türkiye ile Tanzanya arasındaki mevcut iş potansiyelinin değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2011 yılında kurulan DEİK/Türkiye-Tanzanya İş Konseyi'nin karşı kanadını oluşturmak üzere Tanzanya Özel Sektör Kurumu (TPSF) ile bir anlaşma imzalandı. Anlaşma, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ile TPSF Başkanı Dr. Reginal Mengi arasında gerçekleştirildi.

1998 yılında kurulan TPSF, Tanzanya özel sektörünün çatı kuruluşu olarak 220 üyesi, 167 dernek ve kurumsal üyesiyle faaliyet gösteriyor, dolaylı olarak 4 milyon özel sektör temsilcisiyle de iş ağı oluşturuyor.

FETÖ tehlikesine dikkat çekti

Doğu Afrika'da önemli yapılanma içinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bu ülkeler için oluşturduğu tehlikelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütüyle ilgili önemli bilgi ve belgeleri de mevkidaşlarıyla paylaştı.

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