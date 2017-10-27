Erdoğan’ın Açtığı Özeleştiri Sezonunda Sıra Bakanlarda!

Haksöz Haber

Erdoğan’ın dikkat çeken “İstanbul’a ihanet” odaklı konuşması medyada çok tartışıldı. Kimi çevreler bunu bir özeleştiri sorumluluğu şeklinde algılayıp alkışlarken, muhalefet ise iktidar sorumluluğunu hatırlatarak bu sözlerin bir anlam ifade etmediğini söylüyordu.

Erdoğan’ın ardından bakanlar da adeta sıraya girmişçesine şehircilik üzerine özeleştiri-yakınma mahiyeti içeren konuşmalar yapmaya başladılar. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin “ucube yapılarla kimliksiz şehirler inşa ettik, medeniyet değerlerinden uzaklaştık” şeklindeki yakınmalarının ardından dün de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon’da benzeri vurgular içeren bir konuşma yaptı. Ve “Şehrimizin doğasına zarar verdik mi? Evet, verdik. Çok net söylüyorum, bu bizim sorumluluğumuz.” diye konuştu.

İlginçtir iktidara yakın medyada da aynı içerikli yazılar artmaya başladı. Kimi yazarlar şehirlerde yoğunlaşan kimliksizlik ve kaos üzerine derinlemesine eleştiriler kaleme almaya başladılar.

Merak etmemek mümkün değil. Eğer Erdoğan hasbelkader “son 10-15 yılda şehirlerimizi müthiş kalkındırdık, tarihi ve kültürel mirası en güzel şekilde koruduk” şeklinde konuşmuş olsaydı, acaba kimler ne söyler, ne yazardı!