Erdoğan'dan Yatırımcıya: Risk Alın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve yeni hizmet binasının açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, "Türkiye'nin bugün kendisine inanan, kendisine güvenen, bunun için risk almaya hazır yatırımcılara, iş adamlarına, girişimcilere ihtiyacı vardır. Diyorum ki risk alın. Risk almadıktan sonra bu iş yürümez." dedi. Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:
"Risk almadıktan sonra bu iş yürümez"
"Türkiye'nin bugün kendisine inanan, kendisine güvenen, bunun için risk almaya hazır yatırımcılara, iş adamlarına, girişimcilere ihtiyacı vardır. Geçenlerde yine söyledim. Bu işi geciktirmeyin, yatırımlarınızı yapın, kendinize güvenin, ülkeye güvenin. Bu ülkede istikrar var, bu ülkede güven var. Bu iki sihirli kavramı asla ihmal etmeyin. Ama şimdi ben bir şey daha söylüyorum. Diyorum ki risk alın. Risk almadıktan sonra bu iş yürümez."
"Ekonomi çarklarının işleyişine ivme kazandırmalıyız"
"Buradan açıkça ifade ediyorum. Milletimiz ve devletimiz, ülkemizin bu zor günlerinde yanında olan, kendisine destek veren, fedakârlık yapan hiç kimseyi unutmayacaktır, bu, parayla pulla ölçülemeyecek kadar büyük bir vefa duygusudur. Buradan bir kez daha ülkesini ve milletini seven, bu topraklara karşı sorumluluk hisseden herkesi harekete geçmeye davet ediyorum. Yatırımlarımızı, siparişlerimizi, istihdamımızı, üretimimizi, ticaretimizi artırmak için ne gerekiyorsa yapıp, ekonomi çarklarının işleyişine ivme kazandırmalıyız. Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisinin yeniden artmaya başladığını görüyoruz."
"Döviz kurları üzerinden ülkemizi krize sürükleme çabaları..."
Türkiye'yi her şeyiyle dışa bağımlı hale getirmek isteyenlerin elleri üzerimizden hiç eksik olmadı. 2003 yılından bu yana benzer yöntemler zaman zaman denenmek istendi. Borsa üzerinden, döviz kurları üzerinden, faizler üzerinden ülkemizi krize sürükleme çabaları hep yaşandı. Büyük projelerimizi engellemek için, kredileri zorlaştırmak başta olmak üzere her yolu denediler ama artık şunu herkesin bilmesi lazım. Eski Türkiye yok. Türk ekonomisinin rakamları, hacmi, çapı çok çok büyüdü. Buna rağmen ülkemize yönelik ekonomik saldırılar durmuş değil. Milletimiz bu oyunu gördüğü için, istiklalinin ve istikbalinin önemli bir parçası olarak kabul ettiği ekonomisine de sahip çıkıyor."
"Biz direndikçe, saldırı çıtasını yükseltiyorlar"
"Ekonomideki güncel sıkıntılarımızın çözümüne yönelik atılması gereken adımlar konusunda biraz daha hızlı ve kararlı olunması gerektiği açıktır."
"Biz direndikçe, mücadele ettikçe, karşımızdakiler de saldırı çıtasını yükseltiyorlar. Son günlerde döviz kurunu silah olarak kullanıp yine üzerimize gelmeye başladılar, varsın gelsinler. Biz de bunların alternatiflerini üretiyoruz, üreteceğiz. Hiçbir ekonomik rasyonalitesi, temeli, karşılığı olmayan bir şekilde döviz kurunun yükseltilmesinin başka bir izahı yoktur."
"Nice zorlu imtihanı başarıyla geride bırakan Türkiye ekonomisinin çok kısa bir sürede bugünkü sıkıntıları da atlatacağına yürekten inanıyorum."
"Meclis'te görüşülmekte olan anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi, ülkemize doping etkisi yapacaktır. Yeni Türkiye'nin inşası ve yükselişi önünde Allah'ın izniyle kimse duramayacak."
"2 milyon doları getiren vatandaşlık imkanını alabilecek"
"2 milyon dolarlık bir yatırımla ülkemize giren veya burada 2 milyon doları getiren vatandaşlık imkanını alabilecek. Bunlar önemli adımlar. Bunun da riski var. Niçin? Buna karşı çıkanların olduğunu da sizler biliyorsunuz ama bizim derdimiz başka. Niye? İstiyoruz ki küresel bir yapıyı, şimdi buna yeni bir anlayış getiriyorum, adeta bir küresel vatandaşlık anlayışıyla ülkemizi merkez alarak burada toparlayalım. Bu adımı atmamız lazım."
Kaynak: AA, Al Jazeera
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