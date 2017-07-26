Erdoğan’dan Yardım İstediler: Sınır Birlikleri Suriyeli Sivilleri Öldürüyor!

Suriye’deki gelişmeleri dünyaya duyurmaya çalışan gazeteci Bilal Abdulkerim, Suriye’nin İdlib ilinde Türkiye’ye bağlı sınır birlikleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan siviller ile konuştu.

Mepa News’ta yer alan habere göre, Suriye’de son zamanlarda sivillerin artık sadece sınırı geçerken değil, ana yollarda yolculuk yaparken de vurulduğunu ifade eden Abdulkerim, aralarında çocukların da bulunduğu mağdurlara mikrofon uzattı.

Yaraların Çoğu Ölümcül Bölgelerden

Türkiye sınırında vurulan siviller, herhangi bir şekilde sınırı geçmeye çalışmadıklarını, sadece sınıra yakın yollarda yürürken hedef alındıklarını dile getiriyor. Sivillerin aldığı yaraların çoğunun göğüs ve karın gibi ölümcül bölgelerden olduğu görülüyor.

Abdulkerim, bölgedeki yollarda seyreden araçlara da ateş açıldığını söylüyor. Abdulkerim’e göre servis minibüsü tarzındaki araçlar daha sık hedef oluyor.

“Çocuklara ve Sivillere Önem Verin”

Aracı hedef alınan Suriyeli bir sivil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullanıyor:

“O namaz kılan, Kur’an okuyan bir insan. Soruyorum. Kendi memleketimde yolda çocuklarımla gidiyorum. Türkiye’ye yakın olduğum için cezam ölüm mü? Çocuklara önem verin, sivillere önem verin. Biz ne yaptık ki?”

Türkiye askerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir çocuk ise, “Ülkenizi elbette korumalısınız ancak sivillere ateş açarak değil.” diyor.