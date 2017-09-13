Erdoğan’dan Müslümanca Tavır

Şehirlerin meydanlarını, devlet dairelerini, okulları ve benzeri yerleri işgal eden çok sayıda Mustafa Kemal heykeli yetmiyormuş gibi son zamanlarda çeşitli kamu kuruluşları tarafından dikilen Erdoğan heykelleri de bahsi geçen yerlerde boy göstermeye başlamıştı.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bazı belediyelerimiz şahsımın heykel veya benzer görsellerini yapmışlar. Tabii bunu duyunca ben çok üzüldüm.” dedi.

“Bu bizim değerlerimize terstir.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben ne heykelimin dikilmesini istiyorum, ne masklar yapılmasını istiyorum, ne bu tür görseller yapılmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Bundan sonra bu tür yanlışlara düşülmemesini talep eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Heykel değil, hizmete yönelik eserler yapsınlar. Bunların bizim değerlerimizle çatışan şeyler olduğunu bilsinler.” dedi.