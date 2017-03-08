Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: İnsan Şu 18 Maddeyi Bir Okumaz mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu’nda Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu’nca (TÜGEF) düzenlenen, “TÜGEF Gelecek İçin Evet Diyor Programı”nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Kılıçdaroğlu’nun bir konuşmasında, “Hayır oyunun hiçbir vebali yok.” dediğini aktararak, “Bunlar hayatları boyunca hiçbir konuda sorumluluk almadılar ki anayasa değişikliği için alsınlar.” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu’nun Konuşması Dinletildi
Erdoğan, konuşmasına ara vererek, Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir radyo programında yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik şu ifadelerini salondakilere dinletti:
“Düşünün, yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını, başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Asıl onu düşünmemiz lâzım. Cumhurbaşkanı tarafsız olursa başbakan onun tarafsızlığına saygı göstererek, onun uyarılarını dikkate alır ama cumhurbaşkanı taraf olursa başbakan da başka bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyorlar, neden bu anlatılmıyor millete?”
“5 Tane Koyun, 5 Tane Keçi Verin, Kaybeder Gelir”
AA’da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ses kaydının dinletilmesinin ardından şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bakın bu zat ana muhalefet partisinin genel başkanı. Dersini hiç çalışmamış. Hayatı bunun hep böyle geçmiş. İşte siz kendi kulaklarınızla duydunuz, ‘hayır’ın gerekçesini anlatırken ne diyor ana muhalefetin başındaki zat, ‘Cumhurbaşkanı başka bir partinin, başbakan başka bir partinin genel başkanı olunca, asıl kavga orada çıkacak.’ diyor. Ya burada artık başbakan olmayacak ki... Başbakan değil, sâdece cumhurbaşkanı olacak. Başkası yok. Burada başbakan yok. O iş kapanıyor artık. Ya bunu dahi öğrenememiş. Bu zata 5 tane koyun verin, 5 tane keçi verin kaybeder gelir. Kendi yalanlarına esir olanların hezeyanları işte böyle gelir, ayaklarına dolanır. Bilmiyor ya. İnsan şu 18 maddeyi bir okumaz mı? Ben buradaki gençlerime bunu sorayım, ona ders verir ders.”
“Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu?”
Kılıçdaroğlu’nun sistemin ne getirdiğini dahi bilmediğini kaydeden Erdoğan, “Karşı çıktığı sistemin ne getirdiğini dahi bilmiyor. Onun bu dedikleri eski sistemde oluyordu. Cumhurbaşkanı partili olmasa da başka bir zihniyetten, başbakan başka bir zihniyetten olduğunda kıyamet kopuyordu. Biz işte böyle sıkıntılar yaşanmasın diye cumhurbaşkanlığı ile başbakanlığı birleştiriyoruz. Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu? Artık sen bu sıkıntıları yaşamayacaksın, cumhurbaşkanlığı ile başbakanlık birleşiyor. Sâdece cumhurbaşkanı oluyor, olay bu.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemde şayet cumhurbaşkanı ile Meclis arasında bir anlayış farklılığı çıkarsa, “Memleketin önü tıkanmasın.” diye parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçiminin de birlikte yapılacağına dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanı seçim kararı alırsa ne olacak?” dediğini aktaran Erdoğan, bu durumda cumhurbaşkanının parlementoyla beraber aynı gün seçime gideceğini belirtti.
Aynı kararı parlamentonun da alabileceğini, bu durumda da hem parlamento hem cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka da “100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi” yaptırma yetkisi verdiklerini kaydetti.
Erdoğan’ın bu ifadelerinin ardından yapılan bilgilendirmede “Cumhurbaşkanı’nın akşamki konuşmasında kastettiği şu, halk 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanlığı için aday da gösterebilecek. Mevcut yasalarda halkın böyle bir hakkı yok ama yeni sistem halka bu hakkı da veriyor.” denildi.
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