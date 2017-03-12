Erdoğan'dan Hollanda'ya: Bedelini Ödeyeceksin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hollanda, Çarşamba günü yapılacak bir seçime sen Türkiye-Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini ödeyeceksin. Daha biz olması gerekenleri henüz yapmış değiliz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tavrını sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an birkaç gündür yaşanan olaylar, gördüklerimiz, dikkat edin tamamen İslâmofobik bir gelişmenin tezahürleridir. Batı gerçek yüzünü şu son birkaç gündür çok açık ve net ortaya koymuştur" dedi. Erdoğan, "Hollanda, Çarşamba günü yapılacak bir seçime sen Türkiye-Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini ödeyeceksin. Daha biz olması gerekenleri henüz yapmış değiliz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

"Olaylar başladığında bunların faşizan birer baskı olduğunu söyledim. 'Nazizim yeniden hortladı' dedim. Arkasına da şunu ilave ettim, 'Ben Nazizmin bittiğini zannediyordum ama aldanmışım' dedim. Meğerse Nazizim Batı'da ayakta. Rahatsız oldu beyefendiler. Şimdi soruyorum, dün (Cumartesi) gece bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan kardeşime, bir bayan, kalkıp da kendi başkonsolosluk binasına, maslahatgüzarıyla ve diplomatik bir araçla gitmesini engelleyen zihniyet bunu uluslararası diplomaside ve dünyaya acaba nasıl anlatacak? Şöyle mi anlatacak? 'Biz davet etmedik ki?' Nereden çıktı bu ya? Ben istediğim ülkeye elimde pasaportum her şeyim varsa, istediğim gibi giderim. Uluslararası seyahat özgürlüğü çerçevesinde de giderim, bir diplomat olarak da giderim, nereden çıktı bu adet? Ama Nazizim olduğu zaman, faşizm olduğu zaman 'Benim dediğim doğrudur, benim yaptığım doğrudur, istediğime müsaade ederim, istediğime etmem' anlayışıyla bunlar orada konsolosluk kapısını kilitleyecek kadar ileri gitmişlerdir, konsolosumuzu dışarı çıkarmayacak kadar ileri gitmişlerdir."

"Sabaha 4-4 buçuğa kadar telefon başında konuşuyoruz. Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız... Alınan cevaplar enteresan, 'Çıkması lâzım. Çıkması lâzım'. Şuna bak ya. Hollanda, Çarşamba günü yapılacak bir seçime sen Türkiye-Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini ödeyeceksin. Daha biz olması gerekenleri henüz yapmış değiliz. Fatma kardeşimiz bir Nene Hatun olarak onların etten duvarına karşı her şeyi yaptı. Oradan ayrılmasını tavsiye edince artık ayrıldı. Karakolda çay-kahve ikram edelim falan demişler. Fatma kardeşimiz istememiş, otoparkta 1,5 saat beklemişler. Bakın bu duruş çok önemli. Bundan sonraki süreç işleyecek. Şimdi Çarşamba günü bakalım ne olacak?

"Bu, cevapsız bırakılamaz"

"Çarşamba günü Hollanda'da yapılacak seçimden sonra, öncesinde, sonrasında, gerekli değerlendirmeleri yapacağız ve nasıl bir tavır takınacağımızı ortaya koyacağız. Çünkü bu cevapsız bırakılamaz."

"Gereğini yapacaksınız"

"Bu uygulamayı yapanlar, Hollanda'daki 250 bin Türk'e karşı bu uygulamayı yapanlar, ben buradan Hollanda'daki kardeşlerime de sesleniyorum; siz zaten gereğini yapacaksınız. İsim vermeme gerek yok, bir tane ırkçı var. Şuraya bak ya, Avrupa ırkçılığa gidiyor. Neredesin Avrupa Birliği? Sonra Tayyip Erdoğan çaktığı zaman rahatsız oluyorlar. Almanya televizyonunda bizim 18 maddelik paket yalan yanlış anlatılıyor. Almanya devlet televizyonunda 'Hayır diyoruz' diyorlar. Sana ne ya."

"Afedersiniz kendi içlerindeki hırslarını köpekleri öne sürmek suretiyle..."

"Benim bakanıma, Dışişleri Bakanıma, Aile Bakanıma, Ekonomi Bakanıma oralarda her türlü afedersiniz edep dışı davranışı yapanlar bunun bedelini ödeyecek. Benim Hollanda'daki vatandaşlarımın üzerine atlarla yürüyen, afedersiniz kendi içlerindeki hırslarını köpekleri öne sürmek suretiyle ortaya koyanlar bedelini ödeyecek."

"Diplomasi nedir öğrenecekler"

"Çıkmış bir tanesi ne diyor? 'Türkler burayı terk edecek...' Terk etmeyecekler. Bunlar oranın vatandaşı artık, terk etmeyecekler. Bu, daha da gelişecek ve genişleyecek. Bunun bedelini her türlü ödeyecekler, kusura bakmasınlar, ödeyecekler ve diplomasi nedir onu da öğrenecekler. Uluslararası diploması nedir onu da öğrenecekler."

"Fransa'ya teşekkür ediyorum"

"Almanya'da, Hollanda'da özellikle, bu arada Fransa'ya teşekkür ediyorum çünkü Fransa bu oyunların içine hiç girmedi, bu sıkıntılı bölgelerde bu tavırları, çirkef tavırları takınan ülkelerde yaşayan kardeşlerime diyorum ki, 'Komşularınızı alın, gelin Türkiye'ye ve misafirperverlik nedir görsünler, ev sahipliği nedir görsünler. İnanıyorum ki bunu da göreceğiz ve gelen misafirlerimiz de burada misafirperverliği görecekler, bu ülkenin yaklaşım tarzını görecekler."

"Attıkları bu bumerang dönüp kendilerini vuracak"

"Avrupa'da son bir haftadır sergilenen çirkeflikler, en temel hukuk ve diplomasi kaidelerinin ayaklar altına alınması bizim için tabii hiç şaşırtıcı değildir. Haydutluğa varan tavırları, Avrupa'da yükselen faşizmin, ırkçılığın, İslâm düşmanlığının sadece birer işaretidir. Batı'da yaşayan kardeşlerim sizlere sesleniyorum: Şu anda ekranlarınızın başında bizi izliyorsunuz biliyorum. Unutmayın, dik durun, bunların bu olumsuz yaklaşımları Allah'ın izniyle gelip geçicidir. Çünkü bunların yaktıkları veyahut attıkları bu bumerang dönüp kendilerini vuracaktır."

"Bunlar çok yalancı"

"Türkiye güçleniyor, Türkiye güçlendikçe bunlar eziliyor, zelil hâle geliyor. Daha da ezilecekler ve bunları aslında kendi silahları neyse o silahlar vuracak. Bunlar çok yalancı... Şu anda bütün Ortadoğu'daki terör örgütlerinin silahı bunlardan geliyor, başka yerden değil. Ellerinde bunların, Batı'nın silahları var, hepsi elimizde belgeli ve yalan söylüyorlar. 'Böyle bir şey yok' diyorlar. İşte belgeler, resimler... Terör örgütünün bunlar formalarıyla, elbiseleriyle ortadalar. Kimi aldatacaksınız, biz sizi biliyoruz."

"Geçmişlerindeki kanı, zulmü ve utancı temizleyemeyecekler"

"Batılılar ne yaparsa yapsın geçmişlerindeki kanı, zulmü ve utancı temizleyemeyeceklerdir. Biz Suriye'de, Yemen'de, Irak'ta insanlığa karşı vazifemizi yapmanın gururuyla yolumuza devam edeceğiz. Biz onların sadece sömürgeyle, katliamla anıldığı Afrika'ya tarihimizde hiçbir leke olmadan, başımız dik, alnımız ak gitmeye devam edeceğiz. İnşallah 16 Nisan, bir kez daha oyunun bozulduğu bir gün olacak."

Hollanda ile kriz

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla geçen hafta sonu yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisi'nin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nun giriş ve çıkışları da güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

Rotterdam'da Başkonsolosluğu'na geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek amacıyla toplanan Türkleri dağıtmak için polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak gruba müdahale etmişti.

Kaynak: Al Jazeera