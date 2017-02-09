Erdoğan'dan 'Eğitim ve Kültür' Özeleştirisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin geçtiğimiz 14 yılda yaşadığı büyük dönüşümün en zayıf halkalarını ne yazık ki eğitim ve kültür oluşturuyor. Bu alanlarda çok daha büyük başarılara imza atarak bu eksiğimizi gidermeliyiz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreninde konuştu.
"Ülkemizin geçtiğimiz 14 yılda yaşadığı büyük dönüşümün en zayıf halkalarını ne yazık ki eğitim ve kültür oluşturuyor." diyen Erdoğan, "Bu konularda hayal ettiğim düzeylere ulaşamamış olmamızdan fevkalade müteessirim. Bu bir öz eleştiridir ama gerçektir. Önümüzdeki dönemlerde bu alanlara özel önem ve öncelik vererek hem eksiklerimizi tamamlayarak hem de çok daha büyük başarılara imza atarak bu eksiğimizi gidermeliyiz." ifadelerini kullandı.
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Erdoğan'dan 'Eğitim ve Kültür' ÖzeleştirisiCumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin geçtiğimiz 14 yılda yaşadığı büyük dönüşümün en zayıf halkalarını ne yazık ki eğitim ve kültür oluşturuyor. Bu alanlarda çok daha büyük başarılara imza atarak bu eksiğimizi gidermeliyiz" diye konuştu.
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