Erdoğan'dan CHP'li Belediyeye Sapkınlık Kotası Eleştirisi

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 41. Muhtarlar Toplantısı'nda muhtarlara hitap etti.

Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi'nin mahalle komiteleri seçimlerinde eşcinsel kotası getirmesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı şunları söyledi;

"Milletimizin değerleriyle bağları öylesine kopmuş durumda ki şu anda aramızdaki temsilcilerinin de bulunduğu bir büyükşehirimizde CHP'li ilçe belediyesi, mahalle komiteleri için yapılacak seçimde beşte bir oranında eşcinsel kotası koyabiliyor. Allah şaşırtmasın. Şu hale bak. Bir partide ölçü kalmayınca, muvazene kaybolunca işte böyle nereye savrulacağı belli olmuyor. Varsın bunlar böyle devam etsin. Şimdi biz, bu partinin hangi söylediğini dikkate alalım, oturup konuşmaya değer bulalım?

Bizim terör örgütlerine yoldaşlık yapanlarla, milletimizin değerlerine savaş açanlarla, ne söylediğinden ne yaptığından habersiz bulunanlarla işimiz olmaz. Ahlaki değerlere varıncaya kadar biz, biz olacağız. İnşallah 'Ahlakın izmihlali ne müthiş bir izmihlal. Ne millet kurtulur, zira ne milliyet, ne istiklal.' Ahlak o kadar önemli. Onları her zaman olduğu gibi milletimize havale ediyoruz. En büyük er meydanı olan seçim sandığında milletimiz kendilerine hak ettikleri dersi, ben inanıyorum bir kez daha verecektir."

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi mensubu Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaz aylarında düzenlediği Nilfest’te cinsiyetsiz tuvaletle şimşekleri üzerine çekmişti. Bozbey, şimdi bir adım daha öteye geçerek, mahalle komitelerine LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel) kotası getirdi. Mahalle komitesi seçimlerinde 5’te bir oranında LGBT kotası konulurken, köylüler ayağa kalktı. Nilüfer Belediyesi’nde Bozbey’in kapısını aşındıran köylüler, kotaya isyan etti. “Nereden bulacağız bu kadar eşcinseli?” diyen köylüler, uygulamaya tepkilerini sert bir dille iletti.