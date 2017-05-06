Muğla'da 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar açıklandı.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak davaya müdahillik talebi de kabul edildi.