Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Ara Karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
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Muğla'da 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar açıklandı.
Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak davaya müdahillik talebi de kabul edildi.
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, suikast, suikast davası
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