Erdoğan ve Putin Suriye'yi Görüştü

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26.12.2016 09:13
Erdoğan ve Putin Suriye'yi Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin Suriye'deki savaşla ilgili bir telefon görüşmesi yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşmeye, Rusya'yı ziyaret eden Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev de katıldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suriye hakkında bir telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan Suriye barış görüşmeleri konusunu da ele aldı. Görüşmeye, Rusya'yı ziyaret eden Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev de katıldı.

Görüşmede Erdoğan, Pazar sabahı düşen Rus uçağı için Putin'e başsağlığı dileklerini de iletti.

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

İki lider son olarak, 19 Aralık'ta Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından telefonda görüşmüştü.

Rus lider Putin 16 Aralık'taki Japonya ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye'deki barış görüşmelerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını söylemişti. Putin'e göre bu, Cenevre'de BM arabuluculuğunda yürütülen görüşmelere alternatif olmayacaktı.

Geçtiğimiz hafta da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov, Suriye rejimiyle muhalifler arasında Astana’da yapılması planlanan görüşmelerin Ocak ayının ortasında gerçekleşmesini beklediğini açıklamıştı. Gatilov ayrıca, Suriye konusunda yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın Barack Obama'dan daha iyi bir partner olacağını ifade etmişti.

Kaynak: Reuters, Al Jazeera

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