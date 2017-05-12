Erdoğan: 'Trump'la Yapacağımız Görüşme Nokta Mesabesinde Olacaktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti öncesi soruları cevapladı.

Erdoğan, "DEAŞ ile mücadeleyi şu anda en üst düzeyde veren biziz. Türkiye'den başka DEAŞ ile bu denli mücadele veren var mı? Yok. Hepsi işin lafını yapıyor. Türkiye olarak biz içeride ve dışarıda bu işin icraatını yaptık. Yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Bu DEAŞ olabilir, PKK olabilir, PYD, YPG olabilir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bölgede ne Amerika'ya tehdit var ne Rusya'ya tehdit var, tehdit bize, tehdit o ülkenin kendi insanlarına. Peki tehdit bize olduğuna göre başkalarına ne? Eğer bir iyilik yapacaklarsa şu anda biz, Amerika Birleşik Devletleriyle NATO'da beraberiz. Dolayısıyla NATO'ta ittifak halinde olduğumuz böyle güçlü bir ülke, herhalde güçlü bir ortağıyla bu bölgede çok daha farklı adımları bizimle atmalı. Asla biz terör örgütünü Amerika'nın yanına veya Amerika'yı terör örgütünün yanına yakıştıramıyoruz. Bunu doğru da bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

'TRUMP'LA YAPACAĞIMIZ GÖRÜŞME NOKTA MESABESİNDE OLACAKTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyaretiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Şu anda Amerika hala bir geçiş sürecini yapıyor. Bu geçiş sürecini yaşaması sebebiyle de bizim burada çok daha dikkatli, çok daha hassas olmamız gerekir. Bizim bütün temennimiz, şu anda ABD'den, daha önceden gelen bazı işlemler var. İşte bunlar YPG'ye verilen silah destekleri. Bunlar ağır silahlar, sıradan silahlar değil. Bunların bütün belgeleri elde, bunu kendileri de kabul ediyor. Bu tabii bizim ABD ile olan stratejik ilişkilerimize, stratejik mutabakatımıza ters düşen gelişmeler. Biz tabii bunların olmasını arzu etmeyiz, bunları ifade edeceğiz, bunları görüşeceğiz."

Erdoğan, "Bir öncü ekibi ABD'ye göndermiştik. Oralarda bazı ön görüşmeleri yetkililerle yaptılar. Heyetimiz döndü. Şimdi de biz en üst düzeyde Sayın Trump'la bu görüşmeleri yapalım istiyoruz ki bizim yapacağımız görüşme virgül mesabesinde değil nokta mesabesinde olacaktır. Bu bakımdan önemli." diye konuştu.

'ABD, FETÖ'NÜN KULUÇKA YUVASI HALİNE GELMEMELİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen'in iade süreci hakkında, "Ben Sayın Trump'la bunları etraflıca tabii ki görüşeceğim. Burada da yine hazırladığımız bazı bilgi, belgeler var. Onları da kendilerine takdim edeceğiz. Fakat Sayın Trump'ın burada iradesini tabii çok önemsiyorum. O işi sonuna kadar kovalayacağız. Bana göre Amerika Birleşik Devletleri, FETÖ'nün adeta bir kuluçka yuvası haline gelmemeli." dedi.

'BEN ZİRVEYE GİDİYORUM, ZIRVAYA DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel Belediye Başkanı'nın açıklamalarıyla ilgili olarakta "Ne Brüksel Belediyesini ziyarete gidiyorum ne de bu noktada Brüksel'deki Belçika yetkililerini ziyarete gidiyorum. Ben, NATO'daki yapılacak bir zirveye gidiyorum. Olay budur. Gücü şuna yetiyorsa 'Ben, NATO zirvesine de Erdoğan'ı sokmam' diyorsa, buna gücü Belçika yetkililerinin yetiyorsa, çıksınlar bunu açıklasınlar. Ben zirveye gidiyorum, zırvaya değil." ifadelerini kullandı.