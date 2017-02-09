‘Erdoğan-Trump Görüşmesi’nin Bölgemizdeki Yankıları
- Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
RÖPORTAJ
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- “28 Şubat'ın Unutulan Mağdurları: Zindandaki Müslümanlar”
- Rusya: PKK ve YPG'yi Terörist Olarak Görmüyoruz
- Rusya’nın Hazırladığı Suriye Anayasasına Tepkiler
- İşgalci İsrail Gazze’ye Saldırdı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti!
- Kızılhaç, Afganistan’daki Yardım Faaliyetlerini Durdurdu
- Af Örgütü: Fransız Devleti Sığınmacı Haklarını İhlal Ediyor
- Gözaltına Alınan Leyla Zana Serbest Bırakıldı
- Brezilya'da Eylemci Polisler Meclisi Bastı
- Mardin’in 2 Mahallesinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
- Irak Hizbullahı Genel Sekreteri Öldürüldü
- Çalışan Öğrencilere Maaş Bağlanacak
- Rusya: Fırat Kalkanı Operasyonunda Şam'ın Onayı Şart
- Rusya: PKK ve YPG'yi Terörist Olarak Görmüyoruz
- Siyonistler Nabi Avcı’nın Ziyaretini Yeni İşgal Kararıyla Karşıladı!
- Hamaset Gerçeğin Yerini Alınca Yalan Kaçınılmaz Olur!
- Özgür-Der Üniversite Gençliği Güneydoğu Bölge Kampı Gerçekleştirildi
- Katar, Dünya Kupasına Haftada 500 Milyon Dolar Para Harcıyor
- Esed Rejiminin İnfazları BM’yi Dehşete Düşürmüş!
- Macaristan Sınıra 175 Kilometrelik Jiletli Tel Örgü Çekti
- Bir Bloomberg Kalmıştı Mustafa Kemal Heykeline Sığınmayan
- “Arakan’da Yaşanan Şiddeti Açıklayacak Kelime Yok”
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”
- Bankaların Faiz Gelirleri 195 Milyar Liraya Ulaştı!
- Konya’dan Suriye’ye 8 Tır Yardım
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim