‘Erdoğan-Trump Görüşmesi’nin Bölgemizdeki Yankıları

SELAHADDİN E. ÇAKIRGİL

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile USA Başkanı Trump arasında 7-8 Şubat gecesi gerçekleşen ve 45 dakika süren ilk tlf. görüşmesi genelde dünya medyasının ilgisini çekti.

Dünya medyasının konuya dair ilk yaklaşımları arasında, en çok da, ’Erdoğan -Trump Görüşmesi’nin 5-6 saat sonrasında, İran’ın stratejik yorumlar yapan yarı-resmî nitelikli ‘tabnak’ haber sitesinde yayınlanan, ‘Trump, ilk tlf. görüşmesinde Erdoğan’ın ümidini kırdı..’ başlıklı yorum dikkat çekiciydi.

Hatırlayalım ki, aynı stratejik yorumlar sitesi, 15 Temmuz gecesi sahnelenen kanlı darbe hıyanetini, henüz gece yarısına varmadan, ‘Türk Ordusu Erdoğan’ı devirdi..’ başlığıyla vermiş ve hemen arkasından da ‘Erdoğan’ın niçin devrildiği’ne dair, bir yorum bile yayınlamış; amma, sabahleyin darbenin yenilgiye uğratıldığı anlaşılınca, emperyalist dünyanın yayın organlarında, Erdoğan’ın ilk anda öldürülememiş olmasına dair hayıflanmalar yer alırken; Tabnak ise, alel-acele, ‘Bu darbe teşebbüsü’nün bir Erdoğan senaryosu’ olabileceği gibi ‘stratejik’ (!) bir yorum yazılabilmişti!

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Aynı site, şimdi de, ‘Erdoğan- Trump Görüşmesi’nin ardından yayınladığı yorum yazısına, Erdoğan’ın ümidinin kırıldığı havasıyla girmişti. Ama, bu konuda bir açıklık yoktu.. Sadece, Erdoğan’ın Trump’dan, ‘PKK’nın Suriye’deki uzantısı bildiği kürd örgütlerinin silahlandırılmamasını ve de Amerika’da sürgünde yaşayan ruhanî Fethullah Gülen’in iadesini istediği’; Trump’ın bu konularda konuşmak yerine, konuları değiştirmeyi tercih ettiği bildiriliyordu. Bu arada, Trump’ın, ‘Türkiye’de 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü’nden sonra yapılan yoğun tutuklamalar konusuna’ ; Erdoğan’ın da, ‘müslümanların Amerika’ya girmelerine yasak getiren’ Trump Kararları’na değinmediği yazılıyordu. Tabnak ‘a göre, Trump ayrıca, F. Gülen’in iadesi konusunda da ümid vermemiş.. Çünkü, Amerikan Hükûmeti buna karar verse bile, Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin bu konuya ‘Evet’ demiyeceği’ bekleniyormuş..

Tabnak’ın yorumunda ayrıca, Beyaz Saray’dan yapılan, ‘Tarafların, NATO’daki birlikteliklerine, terörizmle mücadelede işbirliğine’ dair açıklamayı da aktarmış.. Ve, bütün bunlardan sonra, netice olarak Trump’ın Erdoğan’ın beklentilerine olumlu bir cevap vermediği anlatılmış..

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Evet, ‘Erdoğan- Trump Görüşmesi’nin Ortadoğu siyasetinde kendisine bir manevra alanı açmak dikkati taşıyan İran tarafından değerlendirilmesi genel hatlarıyla böyle.. İran, USA emperyalizminin Ortadoğu siyasetinde gözönünde bulundurduğu önemli noktalarından birisi olduğundan, bu noktalar önemli..

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Bu arada İran lideri Khameneî tarafından dile getirilen, ‘Trump’ın, Amerika’nın gerçek yüzünü gösterdiği’ne dair beyanatı da ilginç elbette.. Aynı sitede askerî çevrelerce, ‘Yeni bir füze denemesinin yapılacağı’ duyurusu da önemli.. Bununla Amerika- İran arasındaki gerilim tırmanacak mıdır, yoksa bir uzlaşmaya mı varılacaktır; bu, ileride görülecektir.

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Ancak, çok tehlikeli bir gelişme ise, Amerikan emperyalizminin, İran’ın en büyük askerî silahlı gücünü oluşturan ‘İnkılab Muhafızları Ordusu’nu (Pasdaran’ı) ‘terörist örgütler listesine alacağı’na dair açıklamaları.. Bu noktanın 38 yıl sonra, Trump Yönetimi tarafından hatırlanmış olması elbette ilginç.. Bazı İranlı yetkili çevreler ise, bunun çok ağır sonuçlarının olacağını Amerika’nın düşünmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Bu terör listesi konusunun, aynı zamanda Lübnan-Hizbul… Hareketini ve Irak’da oluşturulup yüzbinlercesi Suriye’ye de gönderilen ve orada, DEAŞ‘ın yöntemleriyle ‘icra-y’ı san’at (!) eylediği ileri sürülen Haşd-i Şa’bî (Halk Gönüllüleri) organizasyonunu da içine alabileceği endişesi gündemde...

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Evet, ‘Erdoğan - Trump Görüşmesi’, bütün Ortadoğu ve hattâ dünya siyasetini etkileyebilecek sonuçlar ortaya çıkarabilir. Ki, İslam’a karşı savaş açılmasına dair, bir kilisedeki konuşmaları ortaya çıkan yeni CIA Başkanı Mike Pompeo’nun bugün Ankara’ya gelecek olması da bu cümleden, üzerinde durulması gereken önemli bir konu..

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