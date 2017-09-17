Erdoğan: TEOG’un Kaldırılması İçin Bir Mani Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York şehrine hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 72. Genel Kurulu ile ilgili olarak, “Küresel barış, güvenlik ve refahın tesisi noktasında bizim de elzem gördüğümüz bazı başlıklarda üst düzeyli toplantılar da yapılacak. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) dönem başkanı olarak Rohingya Müslümanları Temas Grubu Toplantısı bunlardan bir tanesidir. Ülkemizin de desteğiyle katılım düzeyi yükseltilen bu toplantının, Arakan’da yaşanan insanlık dramının uluslararası toplumun gündemine taşınması açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye olarak bu toplantının Arakanlı kardeşlerimizin sıkıntılarına bir nebze olsun çare olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Görüşecek

AA’da yer alan habere göre, “New York’ta bulunacağım süre zarfında, ABD Başkanı Sayın Trump da dâhil bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz.” diyen Erdoğan, “Sayın Trump ile yapacağımız görüşmeye özel önem atfediyorum. Bu görüşme gerçekten bölgesel anlamda kritik gelişmelerin yaşandığı bir zamana tekabül ediyor. Gündemimizde birçok önemli konu bulunuyor. Bu görüşmenin, her iki ülke için de faydalı ve verimli neticeleri olacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

TEOG’un Kaldırılması Meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG’un kaldırılması ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

“Dün Sayın Başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu. Sayın Başbakan’ımız ve Bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Bu konuda Sayın Başbakan’la dün mutabakatımız da oluştu. Temenni ediyorum ki hemen, süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın daha çok okul derslerine yönelmelerinin önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır.”