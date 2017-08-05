Erdoğan Tek Tip Kıyafetin Detaylarını Açıkladı

Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz ihanetine ortak olanlar şimdi mahkemelerde hesap veriyor. Yalan üstüne yalan. Hakim diyor ki 'Kim bu?', 'Ben değilim' diyor. Pantolonun aynı, gömleğin aynı... Ama şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz. Fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem, badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak. Bunların bir kısmı diyelim ki darbeciler tulum giyecek, diğerleri de yani teröristler ceket pantolon giyecek. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelme yok. Bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak.

Bugün hala onlara (FETÖ sanıkları) el altından moral ve belki de destek verenler yakında emin olun birer birer ortadan kaybolacaklar. İşte o zaman şimdi mahkemelerde şov yapan bu hainler göreceksiniz acı akıbetleri ile baş başa kalacaklar. Üzüntüm odur ki kendileriyle birlikte ailelerinin de mahvına bunlar yol açacaklar. Dört duvar arasında çürürken bütün bunları düşünecek çok zamanları olacak. Darbeyi milletimizin gücüyle engelleyen Türkiye, darbecilerin cezalarını da hukuk devleti sınırları dahilinde verecektir."