Erdoğan: 'Suriye'de Yaşanan Vahşet Yüreğimizi Yakıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen "Mukaddes Emanetler Işığında" başlıklı sempozyum ve sergiye katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Kutsal Emanetlerin getirilişinin 500. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte emeği geçenleri tebrik etti.

Erdoğan, "Mukaddes Emanetlere ev sahipliği yapıyor olmamız milletçe bizim en büyük iftihar sebeplerinden biridir. Açıkçası bu emanetlere bizden daha iyi sahip çıkabilecek, hiçbir şekilde saygıda kusur etmeyecek bir başka millet olduğunu da sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye gönderilen Surre Alayları'nın bu hürmetin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"1400'lü yılların başından itibaren kutsal topraklara gönderilen bu alaylara İstanbul ve Anadolu'da ahali tarafından verilen katkılar da ilave edilirdi, eklenirdi. Böylece ortaya çıkan meblağ yol boyunca uğranılan yerlerde ve özellikle Mekke, Medine'de fakir fukaraya, bölge halkına dağıtılırdı. Surre Alayı'nın Anadolu Yakası'nda yola çıktığı yerin adının 'Ayrılık Çeşmesi' olarak ifade edilmesi dahi başlı başına ibret vericidir. Fahrettin Paşa'nın Medine kuşatmasının başlamasından kısa bir süre önce Kutsal Emanetlerin son kısımlarını İstanbul'a ulaştırmak için gösterdiği gayreti bir asır sonra saygıyla yad ediyoruz."

Bölgenin işgaline ve yaşanan tüm zorluklara rağmen Surre Alayları ile adet haline getirilen Harameyn'deki fukaralara yardım dağıtma işinin 1924 yılına değin sürdürüldüğünü dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

Ne milletmişiz, ne ecdadımız varmış bizim. Hiç bunları hafife almamış, sonuna kadar sahiplenmiş. Esasen bu güzel geleneği yeniden başlatmayı da düşünmeliyiz, başarmalıyız. Yine milletimizin tamamının katkılarıyla oluşturulacak bir fon aracılığıyla mübarek üç aylar boyunca Mekke ve Medine'de bulunan dünyanın her köşesinden gelmiş gariplere yardım ulaştıracak bir mekanizmayı da kurabiliriz, bunun da gayreti içinde olmamız gerekir diye düşünüyorum."

"Yaşanan vahşet yüreğimizi parçalıyor"

Erdoğan, bölgede yaşanan acıların, Müslümanlar olarak Mukaddes Emanetler'de sembolleştirdikleri değerlere yeterince sahip çıkamadıklarının en büyük ispatı olduğunu söyledi.

Bunun üzüntü verici olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asırlar boyunca İslam'ın ve Müslümanların en nadide eserlerine ev sahipliği yapmış Suriye ve Irak topraklarında yaşanan vahşet, yüreğimizi parçalıyor, yakıyor. Bazen şunu söylüyorum, ah Suriye keşke seni tanımasaydım. Tanıdıktan sonra tabii bu çok daha ağırımıza gidiyor."

Türkiye olarak bu acıların önüne geçebilmek için hem kendi sınırları boyunca hem de uluslararası alanda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Esasen bölgede oynanan oyunun bizim birliğimizi, beraberliğimizi, geleceğimizi hedef aldığını da çok iyi biliyoruz ama ne yazık ki hala üzülerek söyleyeceğim, birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize gayret sarf etmeyip 'Acaba nasıl kendi içimizde bölünebiliriz', bunun gayreti içerisinde olanları da gördükçe bu bizi ayrıca yaralıyor. Her zamankinden çok daha fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz, bunu da özellikle vurgulamak istiyorum."

"Türkiye'nin duruşu, mazlumlar için umut ışığı olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istiklali ve istikbali için yürüttüğü mücadelenin başarısının, tıpkı bin yıldır olduğu gibi tüm İslam coğrafyası istiklali ve istikbaline önderlik edeceğini dile getirdi.

Hatta daha da ötesinde Türkiye'nin duruşunun, dünyanın her yerindeki mazlumlar için de umut kaynağı olacağını vurgulayan Erdoğan, "Zaten halklar nezdinde bir sıkıntı yok. Sıkıntı başka yerde. Bu bakımdan sorumluluğumuz çok ağır. Kendimizle birlikte bölgemizde ve dünyada üstlendiğimiz misyonun hakkını vermek millet ve devlet olarak boynumuzun borcudur." dedi.

Erdoğan, sergiyi gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Güney tablo takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattat Hasan Çelebi ve Prof. Dr. Raşit Küçük'e sempozyuma katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Erdoğan daha sonra da hat sanatçılarının eserlerinden oluşan sergiyi gezdi.

AA