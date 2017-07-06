Erdoğan: Sadece Katar İsterse Kapatabiliriz
France 24 kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan France 24 kanalına açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları:
Körfez ülkelerinin Katar'a dayatmaya çalıştığı taleplerin kabul edilebilir bir tarafı yok.
Sadece Katar isterse Türk Üssü'nü kapatabiliriz.
(ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği silahlar) Bunların geri toplanacağına inanmak imkansız.
Putin ile G-20'de çatışmasızlık bölgelerini konuşacağız.
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