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Erdoğan: Sadece Katar İsterse Kapatabiliriz

Erdoğan: Sadece Katar İsterse Kapatabiliriz

France 24 kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan France 24 kanalına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları:

Körfez ülkelerinin Katar'a dayatmaya çalıştığı taleplerin kabul edilebilir bir tarafı yok.

Sadece Katar isterse Türk Üssü'nü kapatabiliriz.

(ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği silahlar) Bunların geri toplanacağına inanmak imkansız.

Putin ile G-20'de çatışmasızlık bölgelerini konuşacağız.

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