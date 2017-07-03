Erdoğan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul etti.

Tarabya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.