Erdoğan, Putin ile Telefonda İkili İlişkiler ve Suriye’yi Görüştü

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12.01.2017 14:58
Erdoğan, Putin ile Telefonda İkili İlişkiler ve Suriye’yi Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

AA’nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı.

Suriye’de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla ilgili meseleleri konuşan iki lider, Astana’da yapılması planlanan toplantı hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladıkları görüşmede, mart ayında Rusya’da yapılması planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına da değinildi.

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