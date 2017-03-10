Erdoğan, Putin ile Ne Görüştü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile uçak krizinin aşılmasından bu yana bir yıl geçmeden ikinci kez Rusya’ya gitti. Gündemin en önemli maddesinin Suriye olduğu söyleniyor ama haberlerde buna dair kayda değer bir bilgiye yer verilmemesi dikkat çekici.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile uçak krizinin aşılmasından bu yana bir yıl geçmeden ikinci kez Rusya’ya gitti. Erdoğan, Rus lider Putin'le baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Gerek Anadolu Ajansı gerekse de Al Jazeera gündemin en önemli maddesinin Suriye olduğunu aktardılar ama görüşme içeriğiyle ilgili yaptıkları haberde buna dair kayda değer tek bir cümleye dahi yer vermemeleri dikkat çekici.

Söz konusu ajansların konuyla ilgili geçtiği haber şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saat 10:30'da Rusya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar da Rusya'ya hareket etti.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Kremlin Sarayı'nda 1 saat 15 dk basına kapalı bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı'na Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

Cumhurbaşkanı daha sonra Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına ve Putin tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak. Anlaşma imza töreni ve Putin'le ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Meçhûl Asker Anıtı'na çelenk bırakacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile uçak krizinin aşılmasından bu yana bir yıl geçmeden ikinci kez Rusya’ya gitmiş oldu. Gündemin en önemli maddesi, Rusya ve Türkiye destekli silahlı grupların karşı karşıya geldiği Suriye. İki lider aynı zamanda ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni anlaşmaların imzalanmasını da hedefliyor.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi, Perşembe günü Başbakan Binali Yıldırım ile Rus mevkidaşı Dimitri Medvedev telefonda görüşmüştü. Görüşmede Medvedev, bazı tarım ürünlerinin Türkiye'den Rusya'ya ihracatına imkân tanıyan kararnameyi imzaladığını söylemişti.