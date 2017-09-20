Erdoğan: 'O Silahları Biz Alamazken Teröristlere Neden Veriyorsunuz?'

Erdoğan, PBS Televizyonunu yapımcısı Judy Woodruff’un sorularını yanıtladı.

Woodruff bu akşam PBS kanalında ‘NewsHour’ programında yayınlanacak olan özel röportajıyla ilgili satır başlarından önemli ayrıntıları aynı kanalda çalışan meslektaşı William Brangham’a canlı yayında aktardı.

Judy Woodruff, Erdoğan'la söyleşisinin çok kısa bir bölümünün yayınlandığı haberde, röportajda çok ayrı konu başlıklarıyla ilgili sorular sorduğunu söyledi.

Woodruff, Erdoğan’ın Amerikan Senatosu'nun, korumalarına yönelik silah satışını durdurma kararıyla ilgili bir sorusunu da yanıtladığını belirtti.

Woodruff, Erdoğan’ın cevabında bu durumu mantıklı bulmadığını söylediğini belirterek, bu soruyu ‘ABD'nin Suriye'deki teröristlere silahlar verdiğini biliyoruz, o silahları biz alamazken teröristlere neden veriyorsunuz?’ diye yanıtladığını kaydetti.

Woodruff, Erdoğan’ın özel röportajda, “Türkiye ve ABD olarak teröristlerle savaşmamız gerekiyor. Bu silahları biz alamazken, o zaman siz bu silahları neden teröristlere veriyorsunuz? ABD’deki dostlarımıza sorulması gereken soru bu. Bu sorular yanıtlanmadığındaysa ABD'nin stratejik ortağı olarak üzülüyoruz,” dediğini belirtti.

Haberde Erdoğan’ın bu cevabıyla PYD’yi kastettiği belirtildi.

Türkiye’nin geçtiğimiz hafta Rus yapımı S-400 füzeler alma kararıyla ilgili olarak, Woodruff'ın, 'NATO üyesi bir ülke olarak neden Rus silahları aldığı' yönündeki sorusunu da, Erdoğan’ın, ABD’nin kendilerine insansız uçak bile satmayı reddettiğini belirttiğini ifade ederek, “Zamanında diğer NATO ülkelerinden bu silahları istemiştik. Onlar bize satmak istemiyorlardı. Bu yüzden, Ruslara dönmemiz gayet doğal,“ diye yanıtladığı bildirildi.

Woodruff, sadakatin hangi tarafta olduğu konusuyla ilgili olarak da, “NATO ve Batı mı? Yoksa Rusya mı?‘ diye sorduğunu, Erdoğan’ın da, “İkisi de değil. Türkiye için en iyisini yapmak zorundayız,” diye yanıt verdiğini belirtti.

Kaynak: Voanews