Erdoğan: “O Ne Der, Şu Ne Der?”e Değil, “Allah Ne Der?” Ona Bakalım!

Hafta sonunu Karadeniz’de geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Maçka’da PKK tarafından katledilen Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret ettikten sonra meydanda toplanan vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, alandakilere, "Biz sizi sevdik, biliyorum ki siz de bizi bu yola çıktığımızdan beri çok sevdiniz. Sizler bizi hiç yalnız koymadınız ve bu yolda beraber yürüdüğümüz sürece de Allah'ın izniyle kimse bu ülkenin bileğini bükemeyecek."diye seslendikten sonra "Hiç endişeniz olmasın, şuradan şöyle bir ses gelmiş, acaba şu ülke, bu kuruluş ne der, hiç kafanızı buna takmayın. Şuna bakın, Allah ne der." dedi.

"TEK GALİP OLAN O'DUR"

Endülüs'te, El Hamra Sarayı'nın kubbesindeki "Allah'tan başka galip yoktur." yazısını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tek galip olan O'dur. Şu anda hala var, asırlar önce bunu yazmışlar ama hala var. Bizim ecdadımız bunun için yürümedi mi? Bunun için fetihler müyesser olmadı mı? İşte şimdi son 15 yıla biz bu damgayı vurduk ve emin adımlarla ilerliyoruz. 780 bin kilometrekarelik şu vatan topraklarını şimdi ilmek ilmek dokuyoruz. Yeniden bu vatanı inşa ve ihya ediyoruz. Hatırlayın 15 yıl öncesini, şu Karadeniz'in otoyolunu hatırlayın. Yüzde 35'i bitmişti. Biz geldik, bitirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi inşallah Salyazı'da, o beldede, Bayburt ile Gümüşhane arasına bir havaalanı yapıyoruz. Oralar da biliyorsunuz çok çile çekti, onların tek yolu vardı, ya Erzurum ya Trabzon değil mi? Ama şimdi iki ilin ortasına bir havaalanı inşa ederek inşallah onları da rahatlatacağız." bilgisini paylaştı.