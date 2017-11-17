Erdoğan: Norveç'teki NATO Tatbikatından Askerimizi Çektik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezindeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Norveç'teki bir 'düşman' tablosunda Atatürk ile kendisinin resimlerinin bulunduğu haberi gelince, Kanada'daki NATO tatbikatındaki 40 askeri çekme kararı aldıklarını bildirdi.

"Dün Norveç'te bir durum oldu. Norveç'te düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu tabloda Atatürk'ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz."