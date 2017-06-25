Erdoğan: NATO'nun Yeniden Gözden Geçirilmesi Lazım

Erdoğan, ABD'nin YPG'ye yaptığı silah yardımını eleştirerek "NATO'nun yeniden gözden geçirilmesi lazım. Atılan adımların hepsi yanlıştır. Brüksel'deki toplantıda bunları gündeme getirdik. Bunları düzeltmemiz lazım ve düzelteceğiz. Ülkemize yönelik her türlü saldırıya kaynağında müdahale edeceğiz" dedi.

Erdoğan, bayram namazı için gittiği Mimar Sinan Camii'nde kısa süreli rahatsızlık geçirmişti. İlk müdahalesi camide yapılan Erdoğan, daha sonra sağlık durumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdim. Şu an bir sorun yok. Toparladım" demişti.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Öncelikle bugün anmamız gerekenler gazilerimiz ve şehitlerimizdir. Bin yıldır bu toprakları kanlarıyla sulayarak vatan yapan, özellikle terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da destan yazan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Önümüze çıkan her sıkıntının bir imtihan olduğunu biliyoruz.

Biz ülkemiz, milletimiz ve kardeşlerimiz için bu zaferi kazanmak istiyoruz. Türkiye bir yandan terör örgütlerinin hain saldırılarıyla, bir yandan diplomatik ayak kaydırmalarla aynı anda mücadele ediyor. Durmak yok yola devam, derdimiz bu.

Suriye sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurma girişimini, Fırat Kalkanı Harekatıyla sekteye uğratmıştık.

Fakat dost bildiğimiz ülkeler Türkiye'nin bütünlüğünü tehdit eden terör örgütleriyle birlikte yürüme konusunda sakınca görmüyorlar. Hayati bir yanlış yaptıklarını anlayacaklar. Sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye bir çadır devleti değildir, herkes bunu bilmelidir. Türkiye'ye saldıranların başlarını inlerinde ezmeye devam edeceğiz. Bu adımların hepsi NATO'daki işbirliğine aykırıdır. NATO'nun yeniden gözden geçirilmesi lazım. Atılan adımların hepsi yanlıştır. Brüksel'deki toplantıda bunları gündeme getirdik. Bunları düzeltmemiz lazım ve düzelteceğiz. Ülkemize yönelik her türlü saldırıya kaynağında müdahale edeceğiz.

Meşru müdafaa hakkımızı engellemek isteyenlere mesajım şudur; terör örgütüyle yol yürürseniz bizimle bir geleceğiniz olmayacak çok iyi bilmelisiniz. Aynı şekilde ülkemizde darbe girişiminde bulunan terör örgütünün elebaşını ülkenizde bulundurarak Türkiye'nin gönlünde kapanmaz bir yara açıyorsunuz.

Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye’yi kronik sorunlarında kurtarıp, ülkemizi bu seviyeye getirme başarısını hep birlikte gösterdik. Manşetlerle çarpışa çarpışa, partimize kurulan tuzakları boza boza bu günlere ulaştık. Bu yola sadece başımızı değil, bedenimizi, vücudumuzu bütün ruhumuzu koyduk. Birileri gibi fildilşi kulelere kendimizi hapsetmedik.