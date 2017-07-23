Erdoğan: Mescid-i Aksa 1,7 Milyar Müslümanın Onurudur

Erdoğan, bu sabah (23 Temmuz Pazar) Suudi Arabistan’a hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, “Kudüs'teki Harem-i Şerif sadece Filistinlilerin değil 1,7 milyarlık tüm İslam aleminin onurudur, namusudur, kutsalıdır. Müslümanların onurunun incitilmesi karşısında İslam dünyasının tepkisiz kalması beklenemez. Nitekim, Türkiye olarak tepkimizi güçlü bir şekilde ortaya koyduk” dedi.

Mescid-i Aksa’ya karşı özellikle son birkaç günde sergilenen pervasızlıkların İslam dünyasını derinden üzdüğünü dile getiren Erdoğan, Kudüs’te yaşanan gerilimin bir an önce son bulması ve Mescid-i Aksa çevresinde yeniden sükunetin sağlanması için çabalarının sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yayınladığı yazılı açıklamada da "İsrail'in kısıtlamaları kabul edilemez. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, uluslararası toplumu Harem-i Şerif'te ibadet özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaların derhal kaldırılması için harekete geçmeye çağırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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