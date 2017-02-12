Erdoğan Kurtulmuş'u Yalanladı: Bab'dan Sonra Durmak Diye Bir Şey Yok!

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12.02.2017 14:23
Erdoğan Kurtulmuş'u Yalanladı: Bab'dan Sonra Durmak Diye Bir Şey Yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El Bab ile Fırat Kalkanı Harekâtı hedefine ulaşmış olacak" diyen Numan Kurtulmuş’un aksine “El Bab'dan sonra durmak yok, hedefimiz Rakka” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un "El Bab operasyonunun başarılı olmasıyla Fırat Kalkanı Harekâtı hedefine ulaşmış olur. Rakka başka bir meseledir. Rakka meselesi Türkiye sınırlarını tehdit eden bir şey değil" açıklamasıyla ilgili olarak  "El Bab’dan sonra durmak; böyle bir şey yok. Orada bir iletişim sıkıntısı olabilir. El Bab bir defa bizim nihai hedefimiz değildir. Şu ana kadar biliyorsunuz 3 bini aşkın DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. DEAŞ’ın asıl merkezi El Bab değil Rakka. Nihai hedef de 5 bin km karelik bir alanı temizlemektir" dedi. 

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı harekâtıyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 173 gündür devam eden harekâtla ilgili olarak "Bizim buradaki hedeflerimizi biliyorsunuz, terörden arındırılmış güvenli bölge için çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın Doğu ayağında Cerablus, Batı ayağında El Rai vardır. Güney'e doğru ilk etapta Dabıq halloldu, ondan sonra El Bab hallolmak üzere. Bundan sonraki süreçte Rakka ve Mümbiç olayı vardır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir gazetecinin sorduğu “Numan Kurtulmuş, El Bab'dan sonra Fırat Kalkanı Harekâtı'nın nihai hedefine ulaşacağını söyledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?” soruya verdiği cevabın tam metni şöyle:

"El Bab’dan sonra durmak… Böyle bir şey yok. Orada bir iletişim sıkıntısı olabilir. El Bab bir defa bizim nihai hedefimiz değildir. Şu ana kadar biliyorsunuz 3 bini aşkın DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. DEAŞ’ın asıl merkezi El Bab değil Rakka. Nihai hedef de 5 bin km karelik bir alanı temizlemektir. Bizim Türkiye olarak burada kalmak gibi bir hedefimiz yok. Bu ayrı bir konu. Nasıl Cerablus, El Rai, Dabık temizlendi, oranın kendi insanı yerleşti. El Bab da temizlenecek ve orada El BAb’lı yerleşecek. DEAŞ’ı, YPG’yi ve PYD’yi oradan boşalttıktan sonra Rakka’yı da DEAŞ’tan boşalttıktan sonra zaten bizim orada kalmamız çok ama çok lüks olur. Fakat bunu şimdi konuşmak çok erken olur diye düşünüyoruz"

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