Erdoğan 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' Finaline Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 kanalında yayınlanan "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" ile ilgili eleştirilere kulak asmaya gerek olmadığını belirterek, "Biz ne yaptığımıza bakacağız, nasıl yaptığımıza bakacağız ve bu yarışmanın içeriğinde neler var buna bakacağız. Hele hele bu Kur'an-ı Kerim olduktan sonra Kur'an-ı Kerim'in okunması olduktan sonra akan sular durur." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmanın finalinde yaptığı konuşmada, yarışmacıların, ekranlardan programı izleyenleri mutlu ettiklerini söyledi.

TRT ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle söz konusu programın yapıldığını ve bundan dolayı kendilerinin de mutlu olduğunu belirten Erdoğan, "Birileri bazı kendilerine göre eleştiriler getirmiş olabilir, bunlara hiç kulak asmaya gerek yok. Biz ne yaptığımıza bakacağız, nasıl yaptığımıza bakacağız ve bu yarışmanın içeriğinde neler var buna bakacağız. Hele hele bu Kur'an-ı Kerim olduktan sonra Kur'an-ı Kerim'in okunması olduktan sonra akan sular durur." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmayı Mustafa Altın'ın toplam 872 puanla birinci bitirdiğini dile getiren Erdoğan, kendisinin de ona bir hediyesi olduğunu belirtti. Erdoğan, "Karahisari'nin Kur'an-ı Kerim'ini kendilerine hediye edeceğim. İnşallah o da sizin kütüphanenizin raflarında güzel bir zenginlik olacağı gibi sizin ondan yeri geldiği zaman sürekli istifade edeceğinize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışma boyunca sahnede duran rahlenin üstünde de Mustafa Altın'a hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'in aynısından bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu da güzel bir tevafuk oldu. Gerçekten Karahisari hattıyla muhteşem bir hat ortaya koydu. Tezhibi de muhteşem. Bütününde aynı tezhibi görmüyorsunuz, her sahifesinde farklı bir tezhip uygulaması var. Bundan dolayı 'Allah rahmet etsin' diyoruz ve hafız kardeşimize takdim ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, 869 puanla yarışmanın ikincisi Şükrü Asıleren ile 852 puanla üçüncü olan Osman Bostancı'ya da hediyelerini verdi.

AA