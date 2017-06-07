Erdoğan: Katar'a Karşı Yaptırımları Doğru Bulmuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Merkezindeki büyükelçiler ile iftar buluşmasında konuştu.

Katar'a karşı yaptırımları kesinlikle doğru bulmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Katar'ın soğukkanlı tutumunu takdirle karşılıyoruz. Körfez'de yaşanan bu krizin bir an önce çözüme kavuşturulması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Katar'la ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Sorunun çözülmesi için diyaloglarımız sürüyor.

Katar'ın terör zanlısı olarak görülmesini tasvip etmiyorum. Böyle bir durum olsa karşılarına ilk çıkan ilk devlet başkanı ben olurdum. Burada farklı bir oyun oynanıyor. Ama bu oyunun arkasında kim olduğunu henüz bulamadık. Bölgenin daha da karışması gerilimin artması için fırsat kollayanların beklentisini boşa çıkarmalıyız."

AA