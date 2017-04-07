Erdoğan, İdlib'deki Katliamda İkizlerini Kaybeden Baba İle Görüştü

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07.04.2017 20:12
Erdoğan, İdlib'deki Katliamda İkizlerini Kaybeden Baba İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısında 9 aylık ikizlerini, eşini ve ailesinden 13 kişiyi kaybeden Suriyeli Abdülhamid el-Yusuf ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısında 9 aylık Aya ve Ahmed isimli ikiz bebeklerini, eşini ve ailesinden 13 üyeyi kaybeden Suriyeli Abdülhamid el-Yusuf ile görüştü.

Erdoğan, İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninin ardından, Adana'daki toplu açılış törenine katılmak üzere Hatay Havalimanı'na geçti.

Burada, Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısında 9 aylık Aya ve Ahmed isimli ikiz bebeklerini, eşini ve ailesinden 13 üyeyi kaybeden Suriyeli Abdülhamid el-Yusuf ile görüştü.

Erdoğan, aileye başsağlığı dileklerini iletirken, Abdülhamid el-Yusuf da teşekkür ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öptü. 

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Abdülhamid el-Yusuf: "Tek ümidimiz, bizim büyük ağabeyimiz Recep Tayyip Erdoğan"

Abdülhamid el-Yusuf, dün gece Türkiye'ye yola çıkmasının hemen öncesinde AA'ya konuştu. Yusuf, "Tek ümidimiz, bizim büyük ağabeyimiz Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Yusuf, dün gece yola çıkmak için hazırlık yaptığı sırada evinde, AA muhabirine konuştu. 

Yusuf, "Tek ümidimiz, bizim büyük ağabeyimiz Recep Tayyip Erdoğan. Umarız ki mesajımız, tüm dünyaya ulaşır." diyerek, cep telefonundan bebeklerinin fotoğraflarını gösterdi. 

AA

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