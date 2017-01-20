Erdoğan: FETÖ Operasyonu Bitmedi

Erdoğan 35. Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 35. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni döneme dair açıklamalar yaptı.Çeşitli meseleler üzerinden Türkiye'ye saldırıların yaşandığını söyleyen Erdoğan, bu tehditlerin artık tıkandığını ve Türkiye'nin savunmadan saldırı yönüne geçtiğini ifade etti. FETÖ ve PKK'ya dönük açıklamalar da yapan Erdoğan FETÖ operasyonlarının henüz son bulmadığını kaydederken mağduriyet söylemini reddetti. “Tehdidin kaynağı neredeyse gidip orada yılanın başını ezmekte kararlıyız” diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Türkiye'nin özellikle geçtiğimiz son 150 yılı sürekli yönetim tartışmalarıyla geçmiştir. Türkiye'nin gündeminde olan anayasa değişikliği ile yöneldiği sistem arayışı bu ihtiyacın bir neticesidir. Aynı anda hem terör hem ekonomi cephesinde mücadele ediyor hem yurt dışı operasyonlarımızı sürdürüyor hem de uluslararası saldırılara karşı direniyoruz. Esasen yaşadığımız sorunların hiçbiri bize mahsus olmamakla birlikte, bizi diğer ülkelerden ayıran çok önemli farklar var. Tüm terör örgütlerinin hedef aldığı tek ülke Türkiye'dir. Çok yönlü kuşatmaya rağmen dimdik ayakta durabilen, kendi yolunda yürümeye devam edebilen tek ülke yine Türkiye'dir.



BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRDİ



Ülkemizin son yıllarda ardı ardına yaşadığı sıkıntıların sebep olduğu kayıpların aynı zamanda yeni bir doğuşun, yeni bir yükselişin de habercisi haline dönüştüğüne inanıyorum. Milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya yönelik her provokasyon tam tersine dayanışmayı daha da güçlendirdi. Gezi olaylarıyla milletimizin içinde hayat tarzı ve ideolojik farklılıklar üzerinden bir çatlak oluşturmaya çalıştılar. Kısa sürede oyun deşifre oldu ve provokatörler ortada kaldı.



DEV PROJELER ÇILDIRTIYOR



Oyunun arkasında kimler vardı? Dış güçler vardı. Ve onlar güçlenen Türkiye'yi parçalamak istiyorlardı. 'Biz sana izin vermeden bu adımı atamazsın' dediler. Ne oldu? Oyun açığa çıktı. Biz durduk mu, durmadık. Onlar bunları yaptıktan sonra bak, Körfez'de Osmangazi açıldı. Ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ardından Avrasya Tüneli açıldı. 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temeli atılacak. Bundan dolayı çıldırıyorlar, kıskanıyorlar.



BUNDAN SONRA SIRA BİZDE



Sanıyorlar ki her yerden saldırırsak Türkiye'ye diz çöktürürüz. Bu ülkeyi etnik köken üzerinden bölemediler, mezhep, meşrep üzerinden bölemediler. Terör örgütleri üzerinden parçalayamadılar. Ekonomi üzerinden yıkamadılar. Artık atacak kurşunları kalmadı. Bundan sonra sıra bizde, bir kez daha ilan ediyorum: Türkiye, savunma durumunu terk edip hücum pozisyonuna geçmiştir.



YILANIN BAŞINI EZECEĞİZ



Kimsenin gelip ülkemizde bizi terörle, ekonomiyle, ihanet çeteleriyle hırpalamasına izin vermeyeceğiz. Tehdidin kaynağı neredeyse gidip orada yılanın başını ezmekte kararlıyız, bunu böyle bilin. Suriye'deki operasyonlarımızda buna başladık. Terör örgütleriyle mücadelemizi artık bu anlayışta yürütüyoruz. Irak'taki gelişmelere aynı yaklaşımla müdahil olacağız.



YANIMIZDA OLMAYAN KARŞIMIZDA



Türkiye'nin yanında olmayan karşısındadır prensibiyle mücadele alanını genişleteceğiz. Bizi gömmeye çalışanlara cevabımızı, bayrağımızı en yükseğe dikerek, ezanımızı en gür sedayla okuyarak, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek vereceğiz. Hiç kimse merak etmesin, Türkiye bunu başarabilecek güce, imkana, azme, kararlılığa sahiptir.



Utanmadan çukuru savundu



Erdoğan, bölücü terör örgütünün çukur eylemleriyle bir yandan olayların yaşandığı yerlerdeki vatandaşları devletinden koparmak, öte yandan da diğer bölgelerdeki vatandaşları kışkırtmak istediğine dikkati çekti. Erdoğan, “Batı'dan gelenler doğru Güneydoğu'ya gittiler. Ama bunlar ahlaksız. Oraya gidiyorlar, oralardaki belediyeler devletin iş makinalarıyla o çukurları açıyorlar. Bunları görüyorlar ve hala onları savunuyorlar. Güvenlik güçleri oralara girmesin diye bu kanallar açılmış. Güvenlik gücü ne için var? Vatandaşının can güvenliğini sağlamak için var. Ey Batı, siz bunları savundunuz, bunların arkasında durdunuz, bunların yanında yer aldınız. Sizin bu dünyada özgürlük diye bir derdiniz, sıkıntınız yok. Özgürlük bu değil. Biz terör estirilen Hakkari'ye havalimanı yaptık. Onlar gittiler o havalimanını bombaladılar. Peki bu Batı ne yaptı? Yine gitti onların yanında yer aldı. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz inandığımız, bildiğimiz yolda hizmete devam edeceğiz” dedi.



FETÖ temizliği bitmedi



Terörle mücadelede daha çok çalışılması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, “Sadece bölücü terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadelede, son 1,5 yılda 871 asker, polis ve korucumuzu, 337 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Buna karşılık 10 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi, 12 bine yakın terörist ve onlara yardım eden kişi tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 43 bin kişi tutuklandı, 95 bin kişi kamudan ihraç edildi. Şimdi bazıları diyor ki 'Bu insanlar mağdur edilmiyor mu?' Ne mağduru? Bir devlete ihanet olacak ve bu ihanet edenler devletin içinde olacak, siz yeniden bir inşa, ihya hareketi yapacaksınız, hala bu mikroplar, virüsler, hainler orada duracak... Böyle bir şey olamaz. Daha bu temizlik yapılmış, bitmiş değil. Daha çok işimiz var. Bu bitecek. Bitmeden olmaz” dedi.



DEAŞ kaçıyor



Erdoğan, Suriye sınır hattı boyunca terör hattı oluşturularak Türkiye'nin kardeşleriyle, geleceğiyle, tarihiyle irtibatını kesmenin hesabına girildiğine dikkati çekerek, “El Bab'a kadar girdik ve şu anda yoğun bir şekilde oralardaki kuşatma harekatı devam ediyor ve DEAŞ tamamen artık kaçıyor ve PYD, YPG onlarla da bu mücadele kararlı bir şekilde sürüyor, sürecektir. Çünkü bizi tehdit eden hangi unsur varsa o unsurları tehdit eden o bölgelerden temizleyeceğiz” dedi. Irak'ta da benzer oyunların hazırlıkları içinde olunduğunu ifade eden Erdoğan, “DEAŞ denilen, YPG denilen örgütlere verilen gizli-açık desteğin paratoner gibi dünyadaki tüm teröristleri, tüm sapkın tipleri bölgemize ve ülkemize çekmelerinden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Kimler tarafından yapıldığını da çok iyi biliyoruz. Aslında çok kısa bir sürede bitebilecek El Bab operasyonunun bu kadar uzamasının gerisindeki sebeplerin de gayet iyi farkındayız. Bizim başımıza çorap örmeye kalkanlar kendi başlarına ördükleri ağın farkında değiller. Bu kirli hesabın döneceği günler de yakındır, hiç endişe etmeyin” diye konuştu.



Sen kendini ne sanıyorsun



Erdoğan, kendisine bir gaziden gelen şikayet üzerinden ismini vermediği bir ilçenin kaymakamını sert bir dille eleştirdi ve “Gereği yapılacak” dedi. Zaman zaman bazı şikayetler aldığını, bir şikayet nedeniyle bir gaziyi aradığını anlatan Erdoğan, “Gazimiz evrakını gönderiyor fakat evrak maalesef işleme koyulmuyor veya ağırdan alınıyor. İlgili yerlere de durumu bildirdim. Ama şimdi buradan sesleniyorum, ilçesini, ismini vermiyorum. Ey kaymakam, sen kendini ne sanıyorsun? Sen orada kalıcı mısın? O gazi kendini ne için feda etti? Bu vatan için feda etti. Köprünün üzerine ne için yürüdü? Bu vatan için, bu millet için yürüdü. Eğer sen şimdi o makamda varsan, o gazi sebebiyle varsın, haddini bileceksin. Haddini bilmediğin zaman da haddini sana bildirirler. Bunu da bileceksin. Nitekim, İçişleri Bakanıma da söyledim, öyle zannediyorum ki gereği yapılacaktır” diye konuştu.

AA-Haksöz