Erdoğan: "FETÖ Davalarının Günbegün Raporlarını Alıyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(FETÖ ile ilgili davalar) Kendilerini istedikleri kadar rüyalarla kulaklarına fısıldanan tarihlerle verilen sözlerle aldatsınlar, hepsi beyhude. Milletimizin özellikle de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin gönülleri ferah olsun. Başdanışmanlarımın tamamıyla duruşmaları takip ediyorum. Yarısı Ankara, yarısı İstanbul olmak üzere duruşmaları takip ediyorlar, günbegün raporlarını alıyorum, ne oluyor, ne bitiyor takip ediyorum." dedi.

Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda düzenlenen, İç Güvenlik Birimleri İftar Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu eli kanlı katillerin hiçbiri de kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklardır. Mahkemelerde yaptıkları ahlaksızlıkların, cezaevlerinde açık net söylüyorum, çürürken onlara hiçbir faydası olmayacaktır. Şayet cezalarını tamamlayıp dışarı çıkanlar olursa, zaten milletimiz sokakta her gördüğünde onlara gereken cezayı verecektir. Onların yüzlerine tükürecekler ve milletin tükürüklerinde boğulacaklardır. İhanetlerinin bedelini ödemeyen tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar mücadelemiz sürecektir." dedi.