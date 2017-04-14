Erdoğan: Eyalet Gündemimizde Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, federasyon tartışmaları ile ilgili konuştu ve "Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş buymuş... Hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya'da düzenlenen "Evet Platformu” tarafından Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "Konya Buluşması”na katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafi daima şahsım başta olmak üzere, biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş buymuş... Hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır. Cumhuriyetimizin ilelebet payitaht kalacaktır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin bir dergide yayınlanan ve başkanlık sisteminin ardından şehir yönetiminde de değişiklik yapılması gerektiği yönündeki ifadelere 'eyalet' eleştirisi getirerek tepki göstermişti.

NTV, STAR TV ortak yayınında konuşan Bahçeli, "Bir Cumhurbaşkanı danışmanı eyalet sistemini getireceğiz diye söylüyorsa, eyalet sistemine karşı olan, üniter yapı düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir? Bunları düşünmek lazım. Bunu saklamanın manası yok, ileteceğim bir şey de yok. Her şeyi yakınen takip eden Başbakan ve Cumhurbaşkanı var. Geçmişte Kayseri'de bir belediye başkanlığı yapmış, başka bir özelliği olmayan bir kişinin danışman olarak Türkiye'yi sabote edecek açıklamalarını kabul etmiyorum. Böyle danışman olmaz. O zaman Cumhurbaşkanının, Başbakanın, AK Parti'nin, diğer partililerin ve MHP'lilerin emeklerini sabote ediyor. Benim danışmanım olmuş olsa, anında görevden alırım" demişti.

"Pusulayı şaşırdılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü CHP'ye sandıkta cevap verileceğine inandığına işaret ederek, CHP'nin eski ve yeni genel başkanlarıyla, milletvekilleriyle tamamen pusulayı şaşırmış durumda olduğunu savundu. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunların derdi büyük. Türkiye'nin yönetim sistemi değişince artık milletin önüne çıkacak yüzleri kalmayacağını çok iyi biliyorlar. Hem 'göbeğini kaşıyan adam' diyerek, 'bidon kafalı' diyerek, 'makarnacı' diyerek bu millete hakaret edip, hem de ülkenin yönetiminde söz sahibi olma devri bitiyor. Bunlar ondan çıldırıyor. Bundan sonra hükümetler otel lobilerinde, Güneş Otel'de, şurada burada, medya patronlarının yalılarındaki pazarlıklarla değil, sandıkta doğrudan millet tarafından kurulacak.

Kararı siz vereceksiniz, milletin yarısıdan fazlasının gönlüne girerek, ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanının bu zihniyetten çıkması mümkün değildir. Mevlana Hazretleri'nin işaret ettiği üzere insanda 'okyanus gibi bol haysiyet, elif gibi dimdik şahsiyet.' İşte onları karşımda görüyorum, bu çok önemli. Konya, 16 Nisan'da 'evet' diyerek, bu haysiyet fukaralarına dersini vermeye hazır mı?"

Erdoğan, pazar akşamının ülkenin bayramı olacağına vurgu yaparak, "Bu tarihi bir devrim ve dönüşüm." dedi.

"Sandıklara sıkı sahip çıkacağız, ihmal yok"

İl ziyaretleri turunu bugün Konya'da tamamlayacağını, yarın ise İstanbul'un Tuzla, Kartal, Ümraniye ve Sarıyer ilçelerinde finali yapacaklarını bildiren Erdoğan, "Pazar günü sandıklara sıkı sahip çıkacağız, ihmal yok. Hepimiz sandıklara gideceğiz, sandık görevlisiysek, sandıklardaki görevlerimizi hakkıyla yapacağız. Oralarda bazı virüslere fırsat vermeyeceğiz, buna da dikkat edeceğiz. Sandıklar emin ellerde." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seçimde oy pusulasında parti amblemi bulunmadığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sadece beyaz ve kahverengiden oluşan bir kağıt var. Beyaz 'ak' yani, o 'evet'. Kahverengiyi de anlıyorsunuz. O zaman demek ki beyazda, akta 'evet'te buluşuyoruz. Mührü 'evet'e basarsanız anayasa değişikliğini kabul etmiş oluyorsunuz. 'Hayır'ı zaten söylememe gerek yok, o zaman reddetmiş oluyorsunuz. Vatandaşlarımızdan pazar günü mutlaka sandığa gitmelerini, oylarını kullanmalarını istirham ediyorum. Oy kullanırken de mührü vurmaktan, zarfa koymaya, sandığa atmaya kadar her aşamada dikkatli olmalarını rica ediyorum.

Sakın sağda solda söyleyenlere kulak asmayın. Aklınıza takılan bir şey varsa sandık başındaki görevlilere sorun, onlardan bilgi alın. Oy verme işlemi bittikten sonra da sandık müşahitleri oy sayımı tamamlanıp, tutanaklar seçim kurullarına teslim edilene kadar görev yerlerinden ayrılmamalı. İçinizde sandık müşahitleri varsa onlar da sakın oradan tutanakları almadan ayrılmasın. Demokrasimize, geleceğimize sahip çıkmak önce sandığa gitmekle sonra da sandığa attığımız oya sahip çıkmakla başlar."

Davuoğlu: Kimse kriz çığırtkanlığı yapmasın

Konya Milletvekili ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Erdoğan'dan önce yaptığı konuşmada doğrudan evet çağrısında bulunmadı ve kaos beklentisi içinde olanlara seslendi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz. diyorum. Konya, ohain çete ülkemizi teslim almak istediğinde ilk kez kıyama kalkan bir şehirdir. O hainlere en gür seda yine Konya'dan çıktı. Allah Konyalıları aziz eylesin. 1 Kasım seçim zaferimizin hemen akabinde size hitap ettiğimde, biz bu topraklara sadece sevgi ekmeye geldik demiştim. Nefret tohumları ekmeye çalışanlara karşı sevgi tohumları ektik. Ne olursa olsun her zaman sevginin yanında yer aldık. Hiçbir kalbi kırmadık. Sayın Cumhurbaşkanım, aziz hemşehrilerim dünya çok büyük şiddet sarmalından geçiyor. İdlip'te çocuklar kimyasallarla katledilirken BM sessiz kaldı. Bu kriz sarmalı içinde Filistin'de ezanlar susturuluyor. Bu durumda Türkiye'yi çevrelemiş terör örgütleri saldırıya geçmiş. Ve yine bu günlerde hepimiz bu saldırılar karşısında. İşte bu kritik evrede bir anayasa değişikliğine gidiyoruz. İnşallah mecliste kabul edilen bu değişiklik milletin onayına sunulmuştur. Bu millet her zaman doğru karar vermiştir. Söz de karar da milletindir... Güneş yine doğudan doğacak. Birlik ve beraberlik yine sağlanacak. Birliğimizi beraberliğimi tekrar tahkim etme günüdür 16 Nisan. O gün uyandığımızda herkes birbirine selam versin. O gün sabah kalktığımızda kimse kaos çığırtganlığı yapmasın. 1 Kasım seçim seçim zaferiyle oluşmuş TBMM var. Oylamada tek bir fire vermemiş AK Partimiz var. Bu millete kaos yaşatmak isteyenlere dünyayı dar ederiz. Aşikardır ki 17 Nisan'dan itibaren devletimizin yeniden tanzimi ve yeni bir anayasanın hayata geçirmenin tarihidir. 17 Nisan sabahı ortak kaderin, vicdanın, tarihin, kimliğin ve aklın günü olmalıdır. Konya küçük hesapların değil büyük davaların şehridir. Dün dünde kaldı cancazım yeni Türkiye'yi kurmak lazım."

Davutoğlu daha önce yaptığı açıklamada "Mevcut değişiklik teklifinin usûl ve içeriğiyle ilgili görüş, değerlendirme ve kaygılarımı, Anayasa Komisyonu öncesinde hem Sayın Cumhurbaşkanına hem Sayın Başbakana detaylı olarak aktardım" demişti. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bütün maddelerle ilgili ve anayasanın bütünüyle ilgili kanaatlerini içeren ‘uzun ve detaylı bir metin takdim ettiğini’ söylemişti. Davutoğlu, yürütme erki bakımından Cumhurbaşkanlığının tahkim edilip güçlendirilmesinin, yürütmenin bir elde toplanmasının doğru olduğunu, bununla birlikte Meclis'in, milletvekillerinin güçlü kılınmasının da önemli olduğunu söylemiş ve mektupla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'de siyasi yapı itibari ile bakıldığında, demokrasinin omurgası, demokrasinin koruma kalkanı Meclis'tir. Çünkü, toplumun bütününü kapsaması itibari ile üzerinde manipülasyon yapılması çok zor olan bir erki temsil eder. Mesela 12 Eylül rejimi Meclis'i kapattı ama Meclis tekrar seçimlerle oluştuğunda 12 Eylül rejiminin istemediği bir Meclis tablosu ortaya çıkabildi. Aynı şey, 27 Mayıs dönemi için de geçerli. Nihayetinde, bir seçim sonra toplumun ortak iradesinin yansımasıyla Demokrat Parti çizgisinde bir iktidar oluşabildi. Meclis'in, milletvekillerinin güçlü kılınması bu anlamda önemli."

Ahmet Davutoğlu, anayasa teklifinin meclis oylamasında "kabul" oyu kullandı.

Kaynak: AA