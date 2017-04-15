Cumhurbaşkanı Erdoğan, “’Evet’le ‘hayır’ı aynı kefeye koyamam… Anlayışla karşılarız o ayrı mesele… Ama eğer hepsini aynı yerde tartacak olursak neden bu kadar mücadele veriyoruz ki?" diye konuştu.

Tuzla'da halkla buluşan Cumhurbaşkanı, "Bazıları şöyle diyor, 'evet' diyen de 'hayır' diyen de, kardeşim 'hayır' diyeni anlayışla karşılarım ama evetle hayırı aynı kefeye koyamam, aynı kefede, aynı torbada nasıl durur, olur mu böyle bir şey? Anlayışla karşılarız o ayrı mesele. Niye? Demokrasi bu. Ama eğer hepsini aynı yerde tartacak olursak neden bu kadar mücadele veriyoruz ki? Değil mi?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan referandumu öncesi İstanbul'da 4 ayrı semtte yapacağı konuşmaların üçünü tamamladı.

Tuzla buluşması

Erdoğan, "Anayasa değişikliği milletimize hem kendisinin hem çocuklarının geleceği için çok önemli bir yönetim sistemi teklif ediyor. Buna karşı çıkanlar dikkat ediniz, kendileri hiçbir teklif getirmiyor, sadece 'olmasın, yapılmasın, değişmesin' diyorlar. Siz bu kafayı çok iyi tanırsınız. Bunların ülkenin ve milletin hayrına dikilmiş bir tek ağaçları, üst üste konulmuş iki tuğlaları yoktur. Her şeye karşı çıkmayı, her şeye şimdi olduğu gibi 'hayır' demeyi siyaset sanıyorlar. Neye hayır dediklerini bilmedikleri için de sürekli saçmalıyorlar" dedi.

Herkesi oy kullanmaya çağıran Cumhurbaşkanı, "Mutlaka, mutlaka sandığa. Oyumuzu kullanıyoruz. İlgili arkadaşlarımız bu oylar resmi sonuçlara yansıyana kadar her aşamayı titizlikle takip edecekler. Unutmayın. Oy namusumuzdur. Artık orada partilerin amblemleri yok. Bir tarafta beyaz, ak var. Beyaz, ak. Orada ne var? Orada 'evet' var. Öbür tarafta kahverengi 'hayır' var. Dolayısıyla beyaza inşallah mührü vurarak, inşallah 16 Nisan'da ak yürüyüşü devam ettirmiş olacaksınız" diye konuştu.

Kartal buluşması

Cumhurbaşkanı, Tuzla'nın ardından Kartal'da halka seslendi. Burada Türkiye'nin terörle mücadele sürecine değinen Cumhurbaşkanı, "20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hâle getirdik" dedi ve ekledi:

"Ya silahları gömecekler ya da bu ülkeyi terk edecekler. O silahlar gömülmediği sürece, ETA gibi yapmadıkları sürece, bu ülkede onlara yaşam hakkı yok. Çok çektik, bu milleti parçaladılar, bu ümmeti parçaladılar. Artık bunlara tahammül yok. Bedelini ödeyecekler."

Ümraniye buluşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra Ümraniye'de halkla buluştu. Erdoğan burada muhalefetin referandum sürecinde yürüttüğü kampanyayı eleştirdi:

"Muhalefet nerede? Muhalefet meydanlarda yok, onlar kahvelerde. Hele hele bir de maskeli teröristlerini kahvelere gönderiyorlar, arkadan kendileri gidiyorlar. Okmeydanı'nda, benim eski semtimde yaptılar. Sağ olsun İstanbul Emniyeti bunları yakaladı. Üç tanesi yakalanmıştı, dördüncü ne oldu bilmiyorum, teröristler. Meğerse daha sonra bir tanesi bunların Cumhuriyet Halk Partisinin mensubu olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar iç içe ya, bunlar iç içe çalışıyor"

Kaynak: AA