Erdoğan: 'Bizim OHAL'e Hala İhtiyacımız Var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen "Bir İnsan Hakları İhlali Olarak 15 Temmuz" panelinde konuştu.

'Buraya gelince ne olacağını biliyorsun'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz, dünya demokrasi tarihinde bir ilktir. Utanmadan, (FETÖ elebaşı) 'Amerika bana müsaade ederse Türkiye'ye giderim' diyor. Seni ben daha önce çağırdım, gelseydin. Niye gelmedin? Sende o yürek var mı? Buraya gelince ne olacağını biliyorsun, akıbetini biliyorsun." dedi.

'Döktükleri kan gerçek niyetlerini ortaya koymuştur'

Erdoğan, "15 Temmuz, 1 dolara satın alınan taşeronlar eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan bir işgal girişimiydi. Darbecilerin milletimize karşı gösterdikleri acımasız tavır, sergiledikleri vahşet ve döktükleri kan gerçek niyetlerini açıkça ortaya koymuştur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 250 iken, öldürülen darbecilerin sayısı sadece 35'tir. İşte bu rakamların üzerinde de düşünmemiz lazım. Şayet Türkiye bir hukuk devleti olmasaydı, adaleti gözeten bir ülke olmasaydı, en azından o gece darbede fiilen rol alan 10 binlerce hain şu anda cezaevlerinde değil, rastgele açılmış çukurlarda yatıyor olurdu." ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi 657'dir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Devlet besledi, devlete ihanet ettiler bunlar. Zaten Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657'dir (Devlet Memurları Kanunu). Bu 657'nin de eğer bir mutabakat sağlanabilse aynen batıda olduğu gibi, 657'nin memur-işçi ayrımı değil, tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım. Bu olduğu zaman zaten çok daha isabetli adımların atıldığını göreceğiz."

'Kendi ülkesini karalayan bir ana muhalefet en büyük zaafımız'

Erdoğan, "Sadece ideolojik saplantıları ve siyasi ihtirasları sebebiyle dış dünyaya kendi ülkesini karalayan bir ana muhalefetin bulunmasının en büyük zaafımız olduğunu da huzurlarınızda itiraf etmek istiyorum. Darbecilere karşı değil, darbecilerin, teröristlere karşı değil, teröristlerin safında yer alan ana muhalefetimize en güzel cevabı, her seçim sandığında milletimiz veriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bize insan hakları konusunda eleştiriler getiren, sözde adalet yürüyüşlerine çıkan muhalefet partisinin geçmişi ise tarihimizin en utanç verici insan hakları ihlalleriyle, bunlara verdiği desteklerle doludur." diye konuştu.

Erdoğan CHP'nin, Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüyle ilgili, "Yürüyüşü de yaptın rahatça, mitingi de yaptın rahatça. Bunu sana biz sağladık. Bak şu anda OHAL var. OHAL olmasaydı, başka şeyler de olabilirdi. Bak huzur içinde bunu yaptın. Acaba bir teşekkür geldi mi? Gelmez, onların kitabında bu yok." dedi.

'Bizim OHAL'e hala ihtiyacımız var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL uygulaması hakkında şunları söyledi:

"Bize şunu söylüyorlar: 'OHAL'i ne zaman kaldıracaksınız.' Bütün bu huzursuzluklar bittiği zaman OHAL'i kaldıracağız. Terörle mücadelede hedefe ulaştığımız zaman OHAL'i kaldıracağız. Bunlar bitmeden, kimse bizden OHAL'i kaldırmamızı beklemesin."

Erdoğan, "Pazartesi Milli Güvenlik Kurulu toplantımız var. OHAL'i tekrar masaya yatıracağız ve teklifimizi hükümetimize yapacağız. Şu andaki görünümle bizim OHAL'e hala ihtiyacımız var." dedi.

AA