Erdoğan: Biz Afrika'yı Kimlerin Sömürdüğünü Gayet İyi Biliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Afrika'nın geçmişte neler çektiğini iyi biliriz. Afrika'yı nasıl sömürdüklerini gayet iyi biliriz, kimlerin de sömürdüğünü de gayet iyi biliriz. Afrika tarihi aslında bizim de kanayan yaramızdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Afrika'nın geçmişte neler çektiğini iyi biliriz. Afrika'yı nasıl sömürdüklerini gayet iyi biliriz, kimlerin de sömürdüğünü de gayet iyi biliriz. Afrika tarihi aslında bizim de kanayan yaramızdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile Galeria Otel'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organize ettiği Türkiye-Mozambik İş Forumu'nda iş adamlarına hitap etti.

Salonda 600-700 civarında Türk ve Mozambikli iş adamının bulunduğunu belirten Erdoğan, bunun Türk ve Mozambikli iş adamlarının el ele vererek iki ülkede ve gerekirse üçüncü ülkelerde her türlü girişimde bulunabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Mozambik'i ziyaret eden ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, bu tarihi ziyaret ve Türkiye-Mozambik İş Forumu'nun iki ülke için hayırlı olmasını diledi.

Nyusi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptıklarını, verimli istişarelerde bulunduklarını aktaran Erdoğan, "İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri etraflıca ele aldık. Türkiye ve Mozambik'in birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olduklarını teyit ederek birçok alanda iş birliği imkanları bulunduğunu tespit ettik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin alt yapısının sağlamlaştırılmasına katkı sağlayacak ticari ve ekonomik iş birliği ile yatırımlarının karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarını imzaladık. Bugün altı anlaşma imzalanmış bulunuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun Türkiye-Mozambik arasında geleceğe yönelik çok güçlü adımlar atılacağının işareti olduğunu belirtti.

G20 üyesi olan Türkiye'nin, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke konumunda bulunduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahra altı Afrika ülkeleriyle ticaret hacmimiz 2000'den bugüne 10 mislinden fazla artarak 740 milyon dolardan 6 milyar dolara ulaşmıştır. Kıtadaki toplam yatırımlarımız da 6 milyar doları bulmuştur. Türkler Afrika'da en çok yerel istihdam sağlayan yatırımcılardır. Türkiye olarak Mozambik'in ekonomik potansiyelinin farkındayız. Ülkenin ekonomik gelişmesini ilgiyle ve memnuniyetle takip ediyoruz. Mozambik'in potansiyelinin verimli şekilde değerlendirilmesi için dostlarımıza elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız. Gerek altyapı gerekse üstyapı yatırımları noktasında, Türkiye, Mozambik'in yanında yer almaya hazırdır ve bunu özellikle bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle söylüyorum. Bu iş birliğini geliştirmede hareket noktamız, 'Kazan, kazan' ilkesi çerçevesinde, ilişkilerimizin güçlendirilmesidir."

"Afrika tarihi aslında bizim de kanayan yaramızdır"

Afrika'nın geçmişte neler çektiğini bildiklerinin altını çizen Erdoğan, "Afrika'yı nasıl sömürdüklerini gayet iyi biliriz, kimlerin de sömürdüğünü de gayet iyi biliriz. Afrika tarihi aslında bizim de kanayan yaramızdır. Ziyaretimde bana eşlik eden iş adamları heyeti esasen Türk özel sektörünün Mozambik'e olan ilgisinin en güzel tezahürüdür. İş forumu vesilesiyle iş adamlarımız Mozambikli dostlarıyla başta altyapı ve inşaat olmak üzere, turizm, tarım ve enerji alanlarında somut iş birliği imkanlarını ele aldı. Enerji ve inşaat alanında faaliyet gösteren ve Mozambik'te temsilciliği bulunan firmalarımızın, burada çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bu firmalarımızın Mozambik'teki doğalgaz ve enerji santralleri projelerinde ana ve alt yüklenici veya yatırımcı olarak daha etkin hale gelmenin yollarını aradıklarını biliyorum." ifadelerini kullandı.

İş adamlarına seslenen Erdoğan, "Şuna özellikle eğilmek gerekiyor. Altyapıda Türkiye dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi, altyapı inşaatlarında en güçlü ülkelerinden bir tanesi. Üst yapıda hakeza öyle. Biz şurada 14 senede sadece konut olarak devletin kurduğu toplu konut idaresiyle 760 bin konut inşa ettik. Özel sektörün yaptıklarını söylemiyorum. Bunlar devlete bağlı olan TOKİ eliyle yaptığımız konutlar. Bunu niye yaptık? Planlı bir yapılanmayı yapalım diye, şehirleşmeyi modern bir şekilde gerçekleştirelim diye. Mozambik'te bunu niye yapmayalım? Aynı şeyi Mozambikli girişimcilerle el ele vermek suretiyle Mozambik'te de yapabiliriz." diye konuştu.

Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi

Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, ülkesinin enerji, altyapı, tarım, turizm alanlarında daha ileri gitmesini istediklerini belirterek, "Mozambik, konum itibarıyla 300 milyon insana hitap eden bir ülke. Bu yüzden, yatırımların daha kolay yapılabilmesi ve istihdamın sağlanabilmesi için demiryolları ve havaalanlarımızı geliştirdik." dedi.

Nyusi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organize ettiği Türkiye-Mozambik İş Forumu'nda iş adamlarına hitap etti.

Konuşmasını kısa tutmayı planladığını belirten Nyusi, forumdaki 650 Mozambikli iş adamının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemek istediğini belirtti.

Mozambikli İş Adamlarının Başkanı Rogerio Manuel ise sadece başkent Maputo'dan değil Mozambik genelinde tarım, sanayi, hizmet, ticaret alanlarında faaliyet gösteren 650 Mozambikli iş adamının forumda bulunduğunu söyledi.

Forumda, ülkelerine, yabancı iş adamlarının nasıl ve hangi alanlarda yatırım yapılacağı yönünde bilgiler verdiklerini kaydeden Manuel, "Her iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Mozambikli iş adamları olarak yatırım yapmak isteyen Türk iş adamlarına her türlü desteği vereceğimizi belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar'a gitti

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile Madagaskar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Doğu Afrika turunun son durağı Madagaskar'a hareket etti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zaybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Madagaskar'a gitti.

AA