Erdoğan: Bankaların Yüzde 40 Karı Tam Bir Felaket

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası'nda ekonomiye ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bankalara faiz oranlarının düşürülmesi için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasaya asıl finans desteği sağlaması gereken kurumlar bankalar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ama bankalar rahat durmuyor. Biz 'faizler düşmesi lazım' diyoruz, bankalar ise vatandaşın oraya yatırdığı paraları kendisi için adeta bir soyup soğana çevirme aracı olarak kullanıyor. Kendi parası değil, vatandaşın oraya emanet ettiği para ve o bunu kalkıyor, kendisi acımasızca yüksek faizle kendisine bir rant aracı haline çeviriyor. Ama ben inanıyorum ki gerek Merkez Bankamız, devlet bankalarımız bu konuda kararlı adım atmak suretiyle inşallah bu işi aşağıya çekeceklerdir."

Geçen yıl yaşanan onca sıkıntıya rağmen Türkiye'nin yüzde 2,9 büyüdüğünü anımsatan Erdoğan, "Bankalar yüzde 40 civarında kar artışı elde etmişse burada bir sorun var demektir. Hale bakın, yüzde 40. Üstelik bu yıl bankaların kar oranlarını neredeyse ikiye katladıkları görülüyor. Bu bir felaket ve bu para bunların cebinden çıkmıyor, kendi öz sermayeleri değil. Biz kimseden zararına bir iş yapmasını istemiyoruz ancak bankalardan kredi şartlarını ve faiz oranlarını makul seviyelerde tutarak ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlamalarını beklemek de hakkımızdır diye düşünüyorum."

Parayı değerli kılanın, bankaların kasasında yatmasının olmadığına, esnafın, sanatkarın, girişimcinin tezgahında bulunması olduğuna değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Şayet bankacılık sektörü piyasayı fonlama konusunda biraz daha cesaretli olursa, ekonomideki yükselişimiz hızlanacaktır. En azından tüm göstergelerin olumlu yönde seyrettiği şu dönemde bankacılık sektöründen bu yönde güzel haberler beklediğimi özellikle belirtmek istiyorum."

AA