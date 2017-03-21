Erdoğan: Avrupalılar Maskelerini Kendi Elleriyle Yırtmışlardır

»Ana Sayfa»Dünya
21.03.2017 14:46
Erdoğan: Avrupalılar Maskelerini Kendi Elleriyle Yırtmışlardır
Avrupa’yı eleştirmeyi sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllarca bize ‘Avrupa Birliği kriterleri’ diyerek dayattıkları ne varsa şimdi hepsini kendileri ayaklar altına alıyorlar.” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen “İnsan İçin Orman, Ekonomi İçin Orman” programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’yı kendi koyduğu kriterlere uymamakla eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakanlarımızı ülkelerine sokmamak için her türlü diplomatik teamülü çiğnemekten, iki saatte olağanüstü hâl ilan etmeye kadar her yola başvuruyorlar.” dedi.

“Yıllarca bize ‘Avrupa Birliği kriterleri’ diyerek dayattıkları ne varsa şimdi hepsini kendileri ayaklar altına alıyorlar. Şu 16 Nisan bir bitsin, 16 Nisan bittikten sonra masaya oturacağız, konuşacağız. Bu devran böyle yürümez, gereği neyse Türkiye olarak da biz bunu yaparız.” ifadelerini de kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupalılar önce Suriye meselesinde, ardından 16 Nisan konusunda ortaya koydukları tavırla kendi maskelerini kendi elleriyle yırtmışlardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Ne Olmuştu?

Hollanda, 11 Mart günü konuşma yapmak üzere bu ülkeye gitmek isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın uçaklarının iniş iznini iptal etmiş, bunun üzerine Bakan Kaya, karayoluyla Almanya’dan Hollanda’ya geçmişti.

Kaya’nın konvoyu önce sınırda durduruldu. Daha sonra diplomatik araçla kontrol noktasından geçerek Rotterdam’a ulaşan Kaya’nın bu kentteki başkonsolosluk binasına girişine izin verilmedi.

Yaşananları protesto etmek için toplanan kalabalığa Hollanda polisi müdahale etti. Polis, müdahale sırasında tazyikli su ve köpek kullandı.

Kaynak: AA, BBC Türkçe

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • PKK, DHKP-C ve MLKP’ye Almanya’da Her Şey Serbest!20 Mart 2017 Pazartesi 12:51
  • Kanada’da İki Ayda 444 Meksikalı Mülteci Gözaltına Alındı!20 Mart 2017 Pazartesi 11:31
  • Peru’daki Sel Felaketi: Can Kaybı Sayısı 75’e Yükseldi20 Mart 2017 Pazartesi 08:49
  • Türkiyeli Bakanlara İzin Vermeyen Almanya, PKK’ya İzin Verdi!19 Mart 2017 Pazar 12:43
  • ETA  Nisan’a Kadar Bütün Silahlarını Teslim Edecek19 Mart 2017 Pazar 00:35
  • Avusturya’da Irkçılık Karşıtı Protesto19 Mart 2017 Pazar 00:29
  • "Wilders’e Hayır, PVV Partisine Hayır, Irkçılığa Hayır"18 Mart 2017 Cumartesi 23:01
  • Yunanistan'da Sığınmacılara Destek Gösterisi18 Mart 2017 Cumartesi 22:54
  • Fransa'da Orly Havalimanı Güvenlik Riski Nedeniyle Tahliye Edildi18 Mart 2017 Cumartesi 15:12
  • FARC Silahlara Veda Ediyor18 Mart 2017 Cumartesi 14:12
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Çorum’dan Mustafa Kerim-Şerife Üngör Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    Bağcılar’dan Hamit Geçer Kardeşimizin Ablası Vefat Etti
    Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim