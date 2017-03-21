Erdoğan: Avrupalılar Maskelerini Kendi Elleriyle Yırtmışlardır
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen “İnsan İçin Orman, Ekonomi İçin Orman” programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’yı kendi koyduğu kriterlere uymamakla eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakanlarımızı ülkelerine sokmamak için her türlü diplomatik teamülü çiğnemekten, iki saatte olağanüstü hâl ilan etmeye kadar her yola başvuruyorlar.” dedi.
“Yıllarca bize ‘Avrupa Birliği kriterleri’ diyerek dayattıkları ne varsa şimdi hepsini kendileri ayaklar altına alıyorlar. Şu 16 Nisan bir bitsin, 16 Nisan bittikten sonra masaya oturacağız, konuşacağız. Bu devran böyle yürümez, gereği neyse Türkiye olarak da biz bunu yaparız.” ifadelerini de kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupalılar önce Suriye meselesinde, ardından 16 Nisan konusunda ortaya koydukları tavırla kendi maskelerini kendi elleriyle yırtmışlardır.” değerlendirmesinde bulundu.
Ne Olmuştu?
Hollanda, 11 Mart günü konuşma yapmak üzere bu ülkeye gitmek isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın uçaklarının iniş iznini iptal etmiş, bunun üzerine Bakan Kaya, karayoluyla Almanya’dan Hollanda’ya geçmişti.
Kaya’nın konvoyu önce sınırda durduruldu. Daha sonra diplomatik araçla kontrol noktasından geçerek Rotterdam’a ulaşan Kaya’nın bu kentteki başkonsolosluk binasına girişine izin verilmedi.
Yaşananları protesto etmek için toplanan kalabalığa Hollanda polisi müdahale etti. Polis, müdahale sırasında tazyikli su ve köpek kullandı.
Kaynak: AA, BBC Türkçe
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