Erdoğan Astana’da Esed ile Görüştü mü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan’ın başkenti Astana’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talebi üzerine Beşşar Esed ile bir araya geldiği iddia edilmişti.

Karar gazetesinde yer alan habere göre, Astana’dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu iddia hakkında sorulan soruya cevap verdi ve “Ben Esad ile görüşmedim, görüşmeye de pek niyetim yok.” ifadelerini kullandı.

Suriye’de 6 yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta Esed, İran ve Rusya ile birlikte sivillere yönelik çeşitli katliamlara imza attı.